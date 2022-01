FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach, Kommentator: Wer kommentiert das Spiel auf Sat.1 und DAZN?

Die Rückrunde steht an: Der FC Bayern München empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Anpfiff des ersten Spiels des 18. Spieltags in der Allianz Arena in München ist um 20.30 Uhr.

Sechs Gegentore in zwei Spielen: So schlecht ist die Bayern-Defensive in dieser Saison gegen Borussia Mönchengladbach. Schon die Saisoneröffnung (1:1) war für viele eine Überraschung, das 5:0 der Fohlenelf gegen die Lederhosen im DFB-Pokal konnte derweil wohl niemand vorhersagen.

Trotz alledem sollte der FC Bayern heute eigentlich als Favorit in die Rückrunde und auch in das heutige Spiel gehen - ganz klar ist das aber auch nicht: Rund um Kapitän Manuel Neuer fehlen nun einige Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Wie sehr fehlen Manuel Neuer, Kingsley Coman und Co. heute Julian Nagelsmann und dem FC Bayern? Wird der Rekordmeister trotzdem seiner Rolle gerecht? GOAL erklärt, wer heute als Kommentator im Einsatz ist.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach auf Sat1 und DAZN: Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Datum Freitag | 7. Januar 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (107 Spiele in der Bundesliga) 51 Siege FC Bayern München 30 Unentschieden 26 Siege Borussia Mönchengladbach

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach heute live auf Sat.1 und DAZN: Wer kommentiert das Spiel?

Die Bundesliga ist zurück - nach Wochen gefüllt von englischem Fußball, Darts, Wintersport und umfangreichem Feiertagsessen freuen sich viele Anhänger:innen wieder auf das deutsche Oberhaus! Heute geht's mit der Begegnung FC Bayern vs. Gladbach los.

Dass DAZN und Sat.1 heute für die Übertragung der Bundesligabegegnung zuständig sind, weiß man schon, wen man die Überschrift des Artikels gelesen hat, weitere Informationen gibt es in späteren Abschnitten dieses Artikels. Nun wollen wir uns aber zuerst mit den Kommentator:innen der Begegnung beschäftigen.

FC Bayern vs. Gladbach, Kommentator und Experte: Sandro Wagner kommentiert heute das Bayern-Spiel auf DAZN

Fangen wir wieder bei DAZN an: Der Streamingdienst hat seit seinem ersten übertragenen Fußballspiel ein Händchen dafür, begabte Menschen an die Mikrofone zu stellen und zu setzen. Das ist auch heute so, mit Alex Schlüter als Moderator und Daniel Herzog als Reporter sind wieder zwei alteingesessene DAZN-Präsentatoren dabei.

Noch spannender wird es dann während des Spiels: Mit Sandro Wagner ist wieder jemand als Experte im Einsatz, der wohl wie kaum ein anderer für diesen Job gemacht ist. Der ehemalige Nationalspieler und Stürmer des FC Bayern München (und zeitweise selbsternannter bester Stürmer Deutschlands) nimmt kein Blatt vor den Mund, was auch sein Kollege auf dem Kommentatorenplatz, Jan Platte, bezeugen kann. So überträgt DAZN heute die Begegnung:

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach, Kommentator: Die Bundesliga live auf Sat.1!

Schauen wir nun zu Sat.1: Hier sind weniger Menschen und auch nur Männer im Einsatz, dafür können diese beiden Herren sich kaum vor Prominenz auf ihrem Gebiet retten. Am Moderationsposten erwartet uns Matthias Opdenhövel, der für die ARD und die Sportschau bereits für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und eben die Bundesliga unterwegs war. Während des Spiels kommentiert Wolff-Christoph Fuss, der sich als Kultreporter bei Sky oder auch als Kommentator der Videospielreihe FIFA einen Ruf in der deutschen Fußballgemeinde erarbeitet hat. So wird heute die Begegnung zwischen dem FCB und Borussia Mönchengladbach gezeigt:

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : Sat.1

: Sat.1 Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Moderator : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Beginn der Übertragung: 18.55 Uhr

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach heute LIVE im Internet sehen: Sat.1 überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Sat.1 und DAZN übertragen am heutigen Freitag die Bundesliga und welche Kommentator:innen und Co. heute das Spiel zwischen dem FCB und Borussia Mönchengladbach begleiten, haben wir auch bereits geklärt. Nun wollen wir uns etwas näher mi den beiden zuständigen Sendern auseinandersetzen.

DAZN zeigt heute FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live - so geht's!

Fangen wir beim beliebten DAZN an: DAZN ist ein Streamingdienst, der erst seit wenigen Jahren (seit 2016) auf dem deutschen Markt ist. Sei es Fußball, American Football, Basketball, Darts, Wintersport, Olympia ... nicht umsonst wird DAZN auch das "Netflix des Sports" genannt.

Nicht nur das: Auch die Auswahl an Geräten, auf denen man exklusiven LIVE-SPORT verfolgen kann, ist wirklich groß und einzigartig. Handys, Tablets, am PC oder Laptop, an der Spielekonsole, im Smart-TV ... irgendwie findet man dafür immer eine Möglichkeit!

Fußball heute im LIVE-STREAM: So günstig ist nur DAZN

Apropos Smart-TV: Seit dem vergangenen Sommer kann man DAZN auch im linearen Fernsehen sehen, unter anderem wird dort heute auch das Bayern-Spiel gegen die Gladbacher übertragen. Die Preise für ein Streaming-Abonnement sind die folgenden:

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung View this post on Instagram

Sat.1 überträgt die Bundesliga kostenlos im TV: So seht Ihr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach!

Werfen wir nun auch noch einen Blick auf Sat.1, viele Anhänger:innen wissen hiermit schließlich wenig anzufangen: Der Fernsehsender ist nicht dafür bekannt, Fußballspiele zu übertragen, heute ist das aber anders. Der Fernsehsender ist dabei kostenlos zu sehen, hier findet ihr alle Informationen zum Empfang!

Zu der Übertragung im Internet: Sowohl die Plattform Joyn als auch sat1.de übertragen das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach heute LIVE im Netz! Bei beiden müsst ihr euch anmelden, gerade bei Sat1.de ist keine Bezahlung notwendig - es reicht eine kostenlose Anmeldung mit einer E-Mail-Adresse.

DAZN, Sat1, Prime Video oder Sky? So seht ihr die Bundesliga heute LIVE im Internet

Wie wird heute die Bundesliga im kostenlosen TV und LIVE-STREAM übertragen? So wird FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach live gezeigt