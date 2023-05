Auch Bayern München angeblich unter Interessenten für Gabri Veiga

Gabri Veiga steht wohl bei einigen europäischen Topklubs hoch im Kurs. Auch die Bayern sollen ihn im Auge haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München gehört angeblich zum Kreis der Vereine, die sich mit Mittelfeld-Talent Gabri Veiga von Celta Vigo beschäftigen. Das berichtet die spanische Zeitung As.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll der FCB auch schon Kontakt zum Management des 20-jährigen Spaniers aufgenommen haben. Neben den Bayern sind dem Bericht zufolge aber auch einige weitere große Namen an Veiga interessiert, die As nennt dabei den FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid und den FC Barcelona.

Laut As soll Veiga bei Celta eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro haben. Sein Vertrag beim Tabellen-13. aus LaLiga ist noch bis 2026 datiert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Veiga stammt aus der Nachwuchsabteilung von Celta und feierte in der laufenden Saison seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft.

Bis dato steht der spanische Junioren-Nationalspieler in dieser Spielzeit bei neun Toren und vier Vorlagen in 29 LaLiga-Einsätzen.