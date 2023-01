FC Bayern: Fällt Manuel Neuer für die komplette restliche Saison aus?

Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern München, hat sich im Urlaub einen Unterschenkelbruch zugezogen. Fällt er die komplette restliche Saison aus?

Bereits nach der Vorrunde war die WM für die deutsche Nationalmannschaft und Kapitän Manuel Neuer beendet. Im Urlaub nach dem Turnier verletzte sich der Keeper des FC Bayern München zudem beim Skifahren schwer und zog sich einen Unterschenkelbruch zu. Beim Auftakt in das Bundesliga-Jahr 2023 gegen RB Leipzig am 20. Januar wird der Torhüter definitiv fehlen. Fällt er sogar die komplette restliche Saison aus?

Für Manuel Neuer endete das vergangene Jahr mit einer Hiobsbotschaft. Der Torhüter des FC Bayern München begab sich nach der verkorksten Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft in den Winterurlaub, um seinen "Kopf freizubekommen". Doch daraus wurde nichts, beim Skifahren verletzte sich der FCB-Keeper am Unterschenkel und musste gar operiert werden. Somit steht auch fest, dass der 36-Jährige am heutigen Freitag, 20. Januar 2023, gegen RB Leipzig nicht zwischen den Pfosten stehen wird.

"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zum Comeback begleiten. Er wird auch diese Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", so Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić zeigte sich bestürzt. "Manuel wird jede Unterstützung erhalten. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen. Ich wünsche ihm alles Gute, er kann sich auf den FC Bayern verlassen", wird der Ex-Profi zitiert.

FC Bayern: Fällt Manuel Neuer die komplette restliche Saison aus? Infos zum FCB-Kapitän

Alter: 36 Jahre

Geburtsort: Gelsenkirchen

Verein & Position: FC Bayern München, Torhüter

Bundesliga-Spiele: 478

Vertrag bis: 30. Juni 2024

FC Bayern: Fällt Manuel Neuer die komplette restliche Saison aus? FCB-Keeper gegen Leipzig nicht dabei

Direkt zum Auftakt in das Bundesliga-Jahr 2023 wartet auf den amtierenden deutschen Meister eine große Herausforderung. Am heutigen Freitagabend geht es im Spitzenspiel gegen RB Leipzig, Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Nicht mit dabei ist definitiv Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch noch einige Zeit fehlen wird. An den ersten 15 Bundesliga-Spieltagen stand er noch in zwölf Spielen im Tor und fehlte lediglich im Oktober für drei Partien wegen einer Schultereckgelenksprellung.

FC Bayern: Fällt Manuel Neuer die komplette restliche Saison aus? FCB-Torwart fehlt bis zum Ende der Spielzeit

Wie der Bayern-Torhüter über seinen Instagram-Account bekanntgab, wird er seinem Verein in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. "Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerz allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist", so der Beitrag vom 10. Dezember 2022 im Wortlaut.

Es ist längst nicht die erste große Verletzung des Bayern-Keepers. Bereits in der Saison 2017/18 verpasste er einen Großteil der Spielzeit mit einem Mittelfußbruch, vergangene Runde setzten ihn eine Kapselverletzung und eine Knie-OP für insgesamt acht Spiele außer Gefecht.

FC Bayern: Manuel Neuer fällt restliche Spielzeit mit Unterschenkelbruch aus - Hat der FCB einen Ersatz?

Da der FCB sowohl in der Bundesliga als auch in Champions League und DFB-Pokal noch um den Titel spielt, fahndeten die Verantwortlichen in der Führungsetage nach einem externen Ersatz.

Diverse Namen kursierten in den vergangenen Wochen durch die Medien. So wurden unter anderem Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) gehandelt, auch eine Rückholaktion des verliehenen Alexander Nübel (AS Monaco) stand im Raum. Am Ende konnte man Sommer aus Gladbach verpflichten.

