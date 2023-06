FC Bayern: Ex-Trainer Julian Nagelsmann und PSG nähern sich wohl an, Thierry Henry wird nicht Assistent

Auch ohne Thierry Henry als Assistent soll Julian Nagelsmann der Wunschkandidat der PSG-Bosse sein.

WAS IST PASSIERT? Julian Nagelsmann und PSG nähern sich weiter an. Das berichtet L'Équipe. Am Mittwoch soll es demnach Gespräche zwischen den Klub-Verantwortlichen um Luis Campos sowie Nasser Al-Khelaifi und Nagelsmanns Berater Volker Struth gegeben haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nagelsmann selbst soll sich schon damit befassen, wie die künftige Elf in Paris aussehen könnte. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach der im März beim FC Bayern entlassene Trainer gemeinsam mit Thierry Henry in Paris anheuern könnte.

Diese Konstellation soll sich laut L'Equipe aber schon wieder zerschlagen haben. Zwar hätte es Kontakt zwischen Nagelsmann und Henry gegeben, die PSG-Chefs seien aber nicht von einer möglichen Zusammenarbeit der beiden überzeugt gewesen.

Neben Nagelsmann soll auch Xabi Alonso von Bayer Leverkusen ein Kandidat auf den Trainerposten in Paris sein. Mit dem Spanier seien die Verhandlungen noch nicht so weit fortgeschritten.

WIE GEHT ES WEITER? Bevor es überhaupt zu einer Unterschrift eines Trainers kommt, muss erst einmal Christophe Galtier entlassen werden. Der ist schließlich noch offiziell im Amt.