Übernehmen Julian Nagelsmann und Thierry Henry PSG? Das ist dran

Julian Nagelsmann könnte zusammen mit Thierry Henry PSG trainieren. Doch wie weit sind die Gespräche wirklich?

WAS IST PASSIERT? Laut eines Berichts von Foot Mercato ist PSG daran interessiert, Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann als neuen Trainer und Nachfolger von Christophe Galtier zu verpflichten - der allerdings immer noch im Amt ist. Dessen Pressekonferenz am Samstag nach dem letzten Spiel der Saison in der Ligue 1 wirkte jedoch wie ein Abschied.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gespräche mit Nagelsmann sollen bereits länger zurückliegen und konkret gewesen sein. Zudem sei man daran interessiert, den früheren Welt- und Europameister Thierry Henry als Assistenten in Nagelsmanns Trainerstab aufzunehmen. Der soll mit Henry bereits vor mehreren Wochen Kontakt aufgenommen haben. Eine weitere Zusammenarbeit mit Nagelsmanns bisherigem Co-Trainer Dino Toppmöller ist dagegen so gut wie ausgeschlossen, da mehrere Medien übereinstimmend von einem Engagement Toppmöllers bei Eintracht Frankfurt berichten.

Allerdings berichten andere Quellen, dass eine Einigung mit Nagelsmann noch nicht kurz bevorstehe. Nagelsmann soll nicht die erste Wahl von Präsident Nasser Al-Khelaifi oder Direktor Luis Campos sein. Letzterem wird nachgesagt, dass er ohnehin lieber mit Galtier weitermachen wolle.

WIE GEHT ES WEITER? Zunächst muss PSG ohnehin erstmal die kolportierte Entlassung von Galtier bestätigen. Anschließend gilt es, sich mit Nagelsmanns bisherigen Klub FC Bayern zu einigen, schließlich ist der 35-Jährige nur beurlaubt, steht jedoch noch bis 2026 bei den Münchnern unter Vertrag.

Foot Mercato spekuliert, dass die Münchner Nagelsmann ohne Ablöse ziehen lassen würden, um sein Gehalt ab Sommer zu sparen. Bild hatte jedoch vor einigen Wochen berichtet, dass der FCB durchaus auf eine mögliche Ablöse für den Trainer schielen würde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nagelsmann hatte den FC Bayern im Sommer 2021 übernommen und einen Vertrag über fünf Jahre unterzeichnet. Um ihn von RB Leipzig loszueisen, sollen die Münchner eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro an die Sachsen überwiesen haben.

Nagelsmann wurde dann im März 2023 vorzeitig von seinem Amt entbunden und ist seither beurlaubt. Sein Nachfolger wurde Thomas Tuchel, der am 34. Spieltag mit den Bayern Meister wurde.

PSG wiederum wird sich dem Vernehmen nach nach nur einem Jahr von Christophe Galtier trennen, der immerhin Meister wurde, jedoch in der Champions League bereits im Achtelfinale gescheitert war - kurioserweise an Nagelsmanns Bayern.

Nagelsmann wäre PSGs vierter Trainer seit 2020, als man Thomas Tuchel im Dezember entließ und Mauricio Pochettino verpflichtete. Der wurde im Juli 2022 entlassen und anschließend durch Galtier ersetzt.