FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting verlängert offenbar bis 2024

Der FC Bayern München verlängert offenbar mit einem absoluten Leistungsträger: Eric Maxim Choupo-Moting verlängert wohl bis 2024 beim FCB.

WAS IST PASSIERT? Eric Maxim Choupo-Moting verlängert laut Sky offenbar seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2024. Eine Option auf einen weiteres Jahr soll das neue Arbeitspapier allerdings nicht beinhalten, allerdings soll Choupo-Moting ab Sommer deutlich mehr Gehalt als noch zuvor erhalten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des 73-fachen Nationalspieler Kameruns wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, zuletzt standen die Anzeichen von beiden Parteien wohl schon auf eine weitere Zusammenarbeit in der nächsten Saison, nun ist der Deal dem Bericht zu Folge durch.

Durch die Vertragsverlängerung sendet der FC Bayern auch ein klares Signal, dass im Sommer nicht zwingend ein neuer Stürmer verpflichtet wird. Neben dem kamerunischen Nationalspieler hat Trainer Julian Nagelsmann auch noch Youngster Mathys Tel für die Spitze in seinen Reihen. Dem Vernehmen nach sieht sich der deutsche Rekordmeister damit für die kommende Saison gewappnet.

Im Sommer 2024, wenn Choupo-Motings neuer Vertrag auslaufen würde, könnte dann ein neuer Anlauf beim angeblichen Wunschspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur gestartet werden. Der Kontrakt des englischen Nationalspielers läuft nach der Spielzeit 2023/24 ebenfalls aus.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben uns in den Gesprächen eine ordentliche Position erarbeitet. Das kann auch Hasan Salihamidzic bestätigen. Wir sind in den letzten Zügen. Allerdings kann ich nicht sagen, wie es ausgeht", sagte Choupo-Motings Berater Roger Wittmann am Deadline Day bei Sky. Die ordentliche Position wurde nun wohl in eine Vertragsverlängerung umgemünzt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Als Stürmer Nummer Eins in dieser Saison beim FCB kommt der Kameruner schon auf wettbewerbsübergreifend 24 Partien. 15 Tore und vier Vorlagen stehen dem gebürtigen Hamburger zu Buche.