Das Rätsel Douglas Costa: Warum ein Abgang im Sommer wahrscheinlich ist

Flick und Rummenigge nehmen ihn in Schutz, doch bislang ist das Comeback von Douglas Costa beim FC Bayern keine Erfolgsgeschichte.

Wenn der am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei antritt (20.45 Uhr im LIVE-TICKER), dann darf Douglas Costa aufgrund des erneuten Ausfalls von Kingsley Coman (muskuläre Probleme) mit einer weiteren Bewährungschance von Hansi Flick rechnen.

Der Brasilianer durfte von allen Oktober-Neuzugängen des Rekordmeisters am meisten spielen, zu überzeugen wusste er dabei meist aber nicht. Sein Einfluss in 608 Einsatzminuten: ein Tor, zwei Assists, dazu drei weitere kreierte Großchancen.

Sinnbildlich für seinen zweiten Anlauf an der Isar war sein jüngster Auftritt gegen . Ein blasser, rätselhafter Auftritt war das, ohne eine nennenswerte Aktion (kein Torschuss, keine Torschussvorlage). Costa kam bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute auf lediglich 29 Ballkontakte – der Tiefstwert aller Startelf-Spieler. Zum Vergleich: Der für ihn eingewechselte Coman brachte es in 22 Minuten auf 26 Ballkontakte.

Flick hätte nach dem Spiel also allen Grund gehabt, sich zu ärgern. Das tat er auch. Allerdings nicht über Costa, sondern über eine Reporterin, die ihn um eine Erklärung für die durchwachsene Verfassung des Linksfußes bat. "Ich verstehe die Frage nicht", sagte Flick genervt.

Douglas Costa für Flick "auf einem guten Weg"

Costa habe schließlich "defensiv mitgearbeitet und in der Offensive auch das eine oder andere versucht", führte der Bayern-Coach aus. Costa müsse zwar weiter an seiner Fitness arbeiten. Aber: "Er ist auf einem guten Weg."

Seine Kritik an der Kritik erneuerte Flick am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Kiel-Spiel, als er neben Jung-Neuzugang Tiago Dantas (20) auch den 30-Jährigen in Schutz nahm. "Es ist mir wichtig, dass man neuen Spielern die Zeit gibt, sich hier einzufinden", sagte Flick. Der Umgang mit Dantas und Costa sei "nicht fair".



Beide Spieler stehen bis Ende Juni beim FCB auf Leihbasis unter Vertrag. Ob sie darüber hinaus verpflichtet werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Fall von Costa unterstrich Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aber erst vor wenigen Tagen im Gespräch mit der italienischen Zeitung Tuttosport, dass es noch "zu früh" sei, um eine Entscheidung zu fällen. Viel hänge auch von der Corona-Pandemie ab. Rummenigge: "Wir wissen noch nicht, was wir machen."

FC Bayern ohne Kaufoption bei Douglas Costa

Stand jetzt ist dennoch eher von einem Costa-Abschied auszugehen. Die Bayern haben keine Kaufoption für den 31-maligen brasilianischen Nationalspieler, und nach Informationen von Goal und SPOX sucht dessen Hauptarbeitgeber Juventus schon nach einem Abnehmer für den Sommer.

Unter Andrea Pirlo, dem Coach der Alten Dame, hat er keine Zukunft mehr. Sein Vertrag in Turin, wohin ihn die Bayern 2018 für 40 Millionen Euro ziehen ließen, läuft noch bis 2022.