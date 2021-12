FC Bayern München - Michael Cuisance wehrt sich gegen Vorwürfe: "Ich will keinen Streit mit dem Verein"

Michael Cuisance vom FC Bayern München hat sich gegen die Vorwürfe, ihm fehle es an Disziplin, gewehrt. Außerdem sprach er über seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister.

"Ich habe die Schlagzeilen gesehen. Aus meiner Sicht wird das absolut falsch ausgelegt", sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit der Sport Bild und reagierte damit auf seinen Leibchenwurf in Richtung seines Trainers Julian Nagelsmann beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, nachdem klar war, dass er nicht mehr eingewechselt wird.

In den Medien hatte die Szene anschließend für Wirbel gesorgt. Unter anderem hatte Ex-FCB-Profi Markus Babbel zur Verbalattacke gegen Cuisance ausgeholt.

Cuisance: "Würde Nagelsmann gegenüber nie respektlos sein"

Laut dem 22-Jährigen sei die Reaktion zu übertrieben gewesen. "Ich habe zu Nagelsmann ein gutes Verhältnis, ich würde ihm gegenüber nie respektlos sein", erklärte er.

Es habe zwar eine Diskussion gegeben, "aber ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren", führte Cuisance aus: "Ich bin kein Spieler, der Unruhe stiftet. Ich will keinen Streit mit dem Verein."

Die Anschuldigungen, dass er spät zu Besprechungen gekommen sei und mit offenen Schuhen trainiert hätte, wies er ebenfalls zurück: "Ich habe einen guten Charakter. Fragen Sie Julian Nagelsmann!" So etwas zu hören, sei "manchmal schwierig, es trifft mich jedoch nicht mehr. So ist das Leben, ich muss es akzeptieren und einfach weitermachen".

Cuisance: Bayern-Verbleib? "Habe das Zeug dazu"

Cuisance, der im Sommer von einer Leihe aus Marseille an die Isar zurückgekehrt war und seit seiner Rückkehr kaum eine Rolle spielt, äußerte sich auch zu den Gerüchten um seinen Abschied.

"Wir werden uns zusammensetzen und über die Situation reden. In meiner Situation möchte ich mehr Einsätze, Minuten", sagt Cuisance und kündigte an, nach Weihnachten eine Entscheidung treffen zu wollen: "Ich bin mit meiner Familie nun im Urlaub und möchte ein paar Tage entspannen. Wir werden bald wissen, wie es weitergeht."

Artikel wird unten fortgesetzt

Mit Nagelsmann habe er aber noch nicht über seine Zukunft gesprochen. Trotz aller Komplikationen zeigte sich der Franzose jedoch selbstbewusst. "Ich habe das Zeug dazu, regelmäßig bei einem Klub wie Bayern zu spielen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe dazu selten Chancen bekommen", sagte Cuisance und schob nach: "Unter Hansi Flick nur am Saisonende, bei Julian Nagelsmann vor allem in der Vorbereitung. Ich habe ein Spiel gemacht, in dem ich nicht meine beste Leistung gezeigt habe. Das war es."

Cuisance schleißt Leihe nicht aus

Nagelsmann machte er deshalb aber keinen Vorwurf. "Ich zeige den Trainern jeden Tag, was ich kann. Aber ich kann ihm nichts vorwerfen: Wir haben eine super Hinrunde gespielt", stellte der ehemalige Gladbacher klar.

Ob ihm eine erneute Leihe dabei helfen kann, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen, schloss Cuisance obendrein nicht aus: "Vielleicht muss ich einen Schritt zurück machen, um dann durchzustarten."