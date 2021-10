Bayern München - Die Nagelsmann-Verlierer beim FCB: So geht es mit Nianzou, Roca und Co. weiter

Situation : Ungeachtet seiner guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen muss sich Nianzou seit seinem eher unglücklich verlaufenden Startelfeinsatz am 22. August gegen den 1. FC Köln mit der Ersatzbank und sporadischen Kurzeinsätzen begnügen. Seiner Entwicklung ist das nicht unbedingt zuträglich. Die hohe Konkurrenz in der Innenverteidigung - Dayot Upamecano und der von einer Gefängnisstrafe befreite Lucas Hernandez sind gesetzt - droht dem französischen Talent zum Verhängnis zu werden.

Ausblick: Eine mögliche Lösung wäre ein Wechsel auf Leihbasis bis zum Saisonende. Dieses Szenario kommt nach Informationen von Goal und SPOX für die Spielerseite aber nicht in Frage, Nianzou will die Saison in München beenden und anschließend seine Situation bewerten. Er steht in regem Austausch mit dem Trainerteam und ist sich bewusst, dass er sich weiter in Geduld üben und über gute Trainingsleistungen für höhere Aufgaben empfehlen muss. Auch die Verantwortlichen sind guter Dinge, dass Nianzou den Durchbruch unter Nagelsmann schafft. Der hatte übrigens schon während seiner Zeit als Coach von RB Leipzig eine hohe Meinung von dem PSG-Eigengewächs.