Wann hat der FC Bayern das letzte Mal die Champions League gewonnen?

Am Sonntag kann der FC Bayern München gegen PSG das Triple klarmachen. Doch wann hat der FCB das letzte Mal die Champions League gewonnen?

Der steht nach dem 8:2-Kantersieg gegen den FC Barcelona und dem 3:0-Erfolg gegen Olympique Lyon zum sechsten Mal im Finale der Champions-League . Anpfiff ist am Sonntag um 21 Uhr ( im LIVE-TICKER ).

Im Endspiel wartet der französische Meister auf den deutschen Rekordmeister. Das Team von Thomas Tuchel setzte sich im Hinspiel gegen RB Leipzig durch und steht erstmals im größten Spiel des europäischen Klubfußballs.

Wann hat der FC Bayern das letzte Mal die Champions League gewonnen? Der Triumph von Wembley gegen den BVB

Nur noch ein Schritt ist für den FC Bayern zu gehen: Am Sonntag treffen die Münchner im Finale der Königsklasse auf PSG und könnten dort das Triple klarmachen. Doch wann konnten der Rekordmeister zuletzt den Titel erlangen?

Die Fans des FCB werden sich nur allzu gut erinnern. Nach dem verlorenen "Finale dahoam" wagten das Team von Jupp Heynckes in der Saison 2012/13 einen neuen Anlauf.

In der K.-o.-Runde schalteten Franck Ribery, Arjen Robben und Co. dabei den , Juventus und den aus, ehe es im Londoner Wembley Stadium zum deutsch-deutschen Showdown mit dem BVB kommen sollte.

Nachdem es mit einem torlosen Remis in die Pause ging brachte Mario Mandzukic den FC Bayern in der 60. Minute in Führung, doch nur sieben Minuten später folgte die direkte Antwort von Ilkay Gündogan.

Anschließend sah es lange nach einer Verlängerung aus, doch die Münchner hatten etwas dagegen. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit schnappte sich Arjen Robben an der Strafraumkante das Leder, überwand nach einem kurzen Dribbling Torwart Roman Weidenfeller und kürte den FCB somit zum Champions-League-Sieger.

Nach dem Triple von 2013 stehen die Bayern nun sieben Jahre später erneut im Finale und haben die Chance, in Lissabon den Erfolg von damals zu wiederholen.

Wann hat der FC Bayern das letzte Mal die Champions League gewonnen? Das Finale von 2013 im VIDEO

Wann hat der FC Bayern das letzte Mal die Champions League gewonnen? Der Weg zum Titel 2013

Runde: Achtelfinale Ergebnis FC Arsenal - FC Bayern München 1:3 FC Bayern München - FC Arsenal 2:0 Runde: Viertelfinale FC Bayern München - Juventus 2:0 Juventus - FC Bayern München 0:2 Runde: Halbfinale FC Bayern München - FC Barcelona 4:0 FC Barcelona - FC Bayern München 0:3 Runde: Finale - FC Bayern München 1:2

Wann hat der FC Bayern das letzte Mal die Champions League gewonnen? Die vergangenen Finals des FC Bayern München

Ergebnisse der letzten fünf Finalspiele des FC Bayern: