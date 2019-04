FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Highlights, TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zum Bundesliga-Gipfel

Vielleicht wird es das vorentscheidende Duell um die Meisterschaft: Der FC Bayern empfängt den BVB. Hier erfahrt Ihr alles zu TV, LIVE-STREAM und Co.

Update, 20.21 Uhr: Der hat gegen einen klaren 5:0-Heimsieg gefeiert und sich wieder an die Tabellenspitze der geschoben.

Nach der Live-Übertragung hat Sky natürlich auch die Highlights der Partie in einer Zusammenfassung. Allerdings kann man auch ohne Sky-Abo schnell nach Spielschluss die besten Szenen von Bayern gegen den BVB sehen!

Bayern vs. BVB: Die Highlights am Samstagabend auf DAZN

Die Lösung ist hier DAZN ! Der Streaminganbieter hat die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff für Euch im Programm. Die Zusammenfassung der Partie zwischen dem FCB und Dortmund wird es also am Samstag gegen 21 Uhr auf DAZN geben.

Die nächste Möglichkeit, sich die Highlights von Bayern - BVB reinzuziehen, gibt es erst um circa 23 Uhr. Dann läuft die Zusammenfassung des Spitzenspiels im Rahmen des ZDF-Sportstudios erstmals im Free-TV.

Nach solch einem Spiel hat sich ganz Fußball- seit Jahren gesehnt: Der FC Bayern München hat zum Kracher des 28. Bundesligaspieltags am Samstagabend (18.30 Uhr) Borussia Dortmund zu Gast - und es geht um nicht weniger als die Meisterschaft, die in dieser Saison endlich wieder hart umkämpft ist.

Der BVB, der das Hinspiel im November zuhause mit 3:2 gewann , reist mit zwei Punkten Vorsprung als Tabellenführer in die Allianz-Arena. Vergangenes Wochenende hatte Dortmund dank eines späten Doppelpacks von Paco Alcacer mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg gesiegt , während die Bayern zeitgleich nicht über ein 1:1 beim SC Freiburg hinauskamen.

Im Anschluss gab es von Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic Kritik an den Stars des FCB und im gleichen Atemzug die klare Aufforderung: Im Gipfeltreffen mit den Dortmundern muss alles in die Waagschale geworfen werden .

Vielleicht ein kleiner Vorteil für den BVB: Während sich die Elf von Trainer Lucien Favre in der vergangenen Woche ausschließlich auf das Spiel in München fokussieren konnte, musste Bayern am Mittwoch noch im DFB-Pokalviertelfinale ran - und kam mit einem 5:4 gegen Zweitligist Heidenheim zwar weiter, bekleckerte sich dabei aber keineswegs mit Ruhm .

FC Bayern München gegen BVB: Das Bundesligaspiel im Überblick

Duell FC Bayern München - Borussia Dortmund Datum 6. April 2019 | 18.30 Uhr Ort Allianz-Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

FC Bayern München gegen BVB heute live im TV sehen: So geht's

Die Live-Rechte für die meisten Bundesligaspiele hält der Pay-TV-Sender Sky , der auch am Samstag um 18.30 Uhr das Duell zwischen dem Rekordmeister und dem Tabellenführer live im TV übertragen wird.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund heute live im TV bei Sky sehen

Die Vorberichterstattung bei Sky beginnt am Samstag bereits um 17.30 Uhr, also exakt eine Stunde vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr. Sowohl die Vorberichte als auch die 90 Minuten auf dem Rasen bekommt Ihr dann bei Sky Sport Bundesliga 1 respektive Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen.

Moderator der Sendung wird Sebastian Hellmann sein, als Experte steht ihm Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zur Seite. Kommentiert wird das Gipfeltreffen dann von Wolff Fuss, sobald der Ball rollt.

FC Bayern vs. BVB am Samstag live im Free-TV?

Für alle Fans, die kein aktives Sky-Abo besitzen, gibt es leider schlechte Nachrichten: Im deutschen Free-TV wird es am Samstag keine Live-Bilder des Krachers zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund zu sehen geben.

FC Bayern München gegen BVB heute im LIVE-STREAM schauen - geht das?

Sky überträgt das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend nicht nur live im TV, sondern Abonnenten des Pay-TV-Senders können Bayern gegen Dortmund auch im LIVE-STREAM anschauen. Wie das funktioniert, ist im Folgenden erklärt.

FC Bayern gegen BVB heute im LIVE-STREAM von Sky Go

Jeder, der ein Sky-Abo besitzt, kann auch per LIVE-STREAM auf die Übertragung zugreifen. Sky Go ist hier die richtige Anlaufstelle. Dort könnt Ihr Euch mit Euren persönlichen Anmeldedaten, die Ihr von Sky erhaltet, online anmelden und die Inhalte per Stream genießen - so auch am Samstagabend Bayern vs. BVB!

Für alle Kurzentschlossenen gibt es aber auch eine Möglichkeit, den LIVE-STREAM von Sky anzuschauen: Wer kein Abonnement besitzt, kann sich über Sky Ticket für einen begrenzten Zeitraum kostenpflichtig Zugriff auf die Live-Inhalte des Senders verschaffen und damit auch den Gipfel in der Allianz-Arena live erleben. Alle Infos zu Sky Ticket erhaltet Ihr HIER !

FC Bayern München gegen BVB: Der LIVE-TICKER zum Spitzenspiel

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zwischen Bayern und Dortmund live im TV oder im LIVE-STREAM zu schauen, kann mit einem der zahlreichen LIVE-TICKER im Internet auf Stand bleiben.

Auch bei Goal haben wir einen solchen Ticker zu FCB - BVB im Programm, natürlich vollkommen kostenlos. Der Tickerer beschreibt Euch darin jede wichtige Szene, zudem seid Ihr blitzschnell auf dem Laufenden, wenn Tore fallen, es Platzverweise gibt oder ausgewechselt wird. Interessante Statistiken zum Duell gibt es ebenfalls.

Der FC Bayern München bietet folgende Aufstellung auf:

Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

Bank: Ulreich, Ribery, James, Rafinha, Boateng, Goretzka, Sanches

Niko Kovac verändert seine Startelf im Vergleich zum 5:4 gegen Heidenheim auf fünf Positionen: Manuel Neuer steht wieder statt Sven Ulreich zwischen den Pfosten, zudem beginnen David Alaba, Javi Martinez, Kingsley Coman und Robert Lewandowski anstelle von Rafinha, Leon Goretzka, James Rodriguez und Franck Ribery (alle auf der Bank).

Robert Lewandowski absolviert sein 234. Pflichtspiel für den FC Bayern und zieht mit Stefan Effenberg gleich.

Thiago absolviert sein 187. Pflichtspiel für den FC Bayern und zieht mit Mark van Bommel gleich.

Mats Hummels kommt zum 50. Mal in einem Bundesliga-Topspiel zum Einsatz und knackt diese Marke erst als 4. Spieler (zuvor Müller, Neuer, Lewandowski).

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Bruun Larsen - Reus

Bank: Hitz - Götze, Philipp, Wolf, Schmelzer, Weigl, Toprak

Lucien Favre stellt gegenüber dem 2:0 gegen Wolfsburg auf vier Positionen um: Lukas Piszczek, Mahmoud Dahoud, Marco Reus und Jacob Bruun Larsen beginnen statt Marius Wolf, Mario Götze (beide Bank) Raphael Guerreiro (verletzt) und Paco Alcacer (Armverletzung).

Dahoud steht erstmals seit dem 3:3 gegen Hoffenheim am 21. Spieltag (9. Februar) in der Startelf.

Für Lukasz Piszczek ist es der erste Einsatz seit zwei Monaten (3:3 gegen Hoffenheim am 9. Februar), seither hatte er aufgrund von Fersenproblemen gefehlt.

Jacob Bruun Larsen ist seit 16 Bundesliga-Einsätzen ohne Scorerpunkt. Seine letzte Torbeteiligung war sein Treffer beim 4:2 in Leverkusen am 6. Spieltag.

🔥 Unsere Startaufstellung gegen den @FCBayern : Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Bruun Larsen - Reus #FCBBVB pic.twitter.com/kTESo0IKPF — Borussia Dortmund (@BVB) 6. April 2019

