FC Bayern patzt in Freiburg: Niko Kovac und Hasan Salihamidzic stinksauer

Bayern gibt mit dem Remis in Freiburg die Spitzenposition wieder an den BVB ab. Kovac und Salihamidzic waren nach Schlusspfiff bedient.

Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben nach dem 1:1 beim SC Freiburg am Samstagnachmittag deutliche Kritik an ihrer Mannschaft geübt.

"Es war kein gutes Spiel von uns, total enttäuschend. Wir haben nicht die richtige Einstellung zum Spiel gefunden, haben die ersten Minuten verschlafen und Freiburg ins Spiel kommen lassen", sagte Salihamidzic und legte nach: "Wir hatten hinten raus zwar noch drei hundertprozentige Chancen, von außen hatte man aber nicht das Gefühl, dass wir das unbedingt gewinnen wollen."

Bayern-Coach Kovac: "Haben wir uns selbst eingebrockt"

Kovac prangerte indes an, dass der FCB in der ersten Halbzeit "defensiv nicht gut gestanden" habe. "In der zweiten Halbzeit müssen wir die Vielzahl der Chancen nutzen. Das ist ärgerlich, das haben wir uns selbst eingebrockt", so der Coach weiter.

Lucas Höler hatte die Freiburger in der dritten Minute in Führung gebracht, nach gut 20 Minuten gelang Robert Lewandowski der Ausgleich. Da zeitgleich mit 2:0 gegen Wolfsburg gewann, gab Bayern die Tabellenführung wieder an den BVB ab, hat vor dem direkten Duell am nächsten Samstag nun zwei Punkte Rückstand auf Schwarz-Gelb.

Mit Blick auf den Klassiker forderte Kovac: "Wir müssen das Spiel gegen Dortmund gewinnen. Ich gehe davon aus, dass meine Spieler wissen, worum es geht." In die gleiche Kerbe schlug Salihamidzic: "Wir müssen gegen Dortmund zeigen, dass wir Meister werden wollen. Ich erwarte, dass wir sie nächste Woche unter Druck setzen und aggressiv auftreten."