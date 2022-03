Der 25. Bundesliga-Spieltag hält mit der Begegnung des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen ein absolutes Topspiel bereit. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 5. März 2022, um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena in München. Aber welcher Sender zeigt das Match live? GOAL hat nachfolgend alles Wissenswerte zum übertragenden TV-Anbieter und zu den verfügbaren LIVE-STREAMS zusammengefasst und erklärt Euch, wo ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER findet.

Ist dem FC Bayern München die Meisterschaft überhaupt noch zu nehmen? Mit acht Punkten Vorsprung auf den BVB führt der deutsche Rekordmeister das Klassement an und liegt zehn Spieltage vor Schluss voll auf Kurs Titelverteidigung. Stürmerstar Robert Lewandowski knipst auch 2021/22 wie er will, zudem hat Leroy Sane seit einigen Monaten seine Form gefunden und wird immer wichtiger für das Team. In Thomas Müller und Manuel Neuer könnten auch zwei Führungsspieler für das Duell mit B04 wieder zur Verfügung stehen.

Verstecken müssen sich die Leverkusener vor den Münchnern jedoch keinesfalls. Fünf Siege aus den vergangenen sechs Pflichtspielen können sich zweifelsfrei sehen lassen, vor allem beim 5:2-Erfolg über den BVB zeigte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane eine bockstarke Leistung. Flügelspieler Moussa Diaby brilliert seit Wochen und auch Lucas Alario, Vertreter von Topstürmer Patrick Schick, weiß zu gefallen. Knackpunkt dürfte gegen den FCB trotzdem die Defensive sein - sollte sich die Abwehr der Werkself ähnlich vogelwild wie beim 1:5 in der Hinrunde präsentieren, dürfte ein Auswärtssieg eher Wunschvorstellung bleiben.

Gelingt Leverkusen die Revanche für die Niederlage im Oktober oder macht der FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft? Am Samstag wissen wir mehr - und so seid Ihr ab 15.30 Uhr live dabei.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga-Partie heute in der Übersicht

) Wettbewerb: Bundesliga, 25. Spieltag

Datum: 5. März 2022, 15.30 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena, München

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Es sind zwar nicht viele Kräftemessen der höchsten deutschen Spielklasse im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar, doch ausgewählte Partien könnt Ihr ganz ohne Abonnement live im Free-TV verfolgen. Dazu gehören beispielsweise der DFL-Supercup oder die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga, die von Sat.1 gezeigt werden.

Wenig überraschend ist das Gastspiel der Leverkusener an der Isar nicht von dieser Regelung betroffen. Um beim Klassiker live und in voller Länge mitfiebern zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo unumgänglich.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Zeigt Sky oder DAZN die Bundesliga heute live?

Die Rechte haben der Münchner Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN untereinander aufgeteilt. Während DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele im Programm hat, ist der komplette Samstag nur auf Sky zu sehen – also auch Bayern gegen Leverkusen.

Für ein kostenpflichtiges Abonnement bietet Euch der Pay-TV-Sender verschiedene Möglichkeiten. Wollt Ihr beispielsweise das Pay-TV-Bundesliga-Paket mit den Übertragungen der beiden höchsten deutschen Spielklassen buchen, kostet Euch das im ersten Jahr 27,00 Euro, ab dem zweiten Jahr dann 32,00 Euro. Zusätzlich könnt Ihr Euch im Anschluss die Sky-Go-App herunterladen, dann könnt Ihr die Spiele selbst live sehen, wenn Ihr nicht vor dem Fernseher sitzt.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Eine weitere Möglichkeit stellt Sky Ticket dar. Dort könnt Ihr Euch beispielsweise für das Supersport-Ticket registrieren und erhaltet damit Zugriff auf die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League sowie die Formel 1, die ATP Tour und weitere Wettbewerbe.

Der Kostenpunkt für das Supersport Ticket beträgt 29,99 Euro monatlich im Monatsabo bzw. 24,99 Euro im Jahresabo in den ersten zwölf Monaten. Zweiteres ist allerdings nicht so flexibel kündbar. Und nicht vergessen: Da Sky nur die Bundesliga-Rechte an den Samstagsspielen hält, ist für die restlichen Partien ein DAZN-Abonnement vonnöten.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Die Highlights zur Partie werden Euch unter anderem in der ARD-Sportschau am Samstagabend ab 18.30 geliefert. Zudem zeigt auch DAZN in einer linearen Highlight-Show auf der Plattform die wichtigsten Szenen des Spiels. Darüber hinaus werden die Clips montags auch von der Sportschau und Sport1 auf YouTube hochgeladen.

Könnt Ihr das Spiel nicht live sehen, wollt aber keine wichtigen Situationen verpassen, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live: Ausgewählte Bundesliga-Partien im LIVE-STREAM auf DAZN - Weitere Infos zum Streamingdienst

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Übertragung der Bundesliga-Partie heute in der Übersicht

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Coaches Julian Nagelsmann und Gerardo Seoane ihre jeweilige Aufstellung kommunizieren, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.