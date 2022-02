BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:4

Verfolgerduell in der Bundesliga! Nach zweiwöchiger Pause empfängt Borussia Dortmund am 21. Spieltag im heimischen Signal-Iduna-Park Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Für die Gastgeber geht es heute darum, Anschluss an den Tabellenführer FC Bayern zu halten und gleichzeitig seinen Vorsprung auf die Konkurrenz im Kampf um die Champions League weiter auszubauen. So könnten die Borussen mit einem Sieg auf ganze elf Punkte von der Werkself davonziehen.

Die Leverkusener haben hingegen mehr als ein Dutzend Konkurrenten im Nacken. Gerade einmal fünf Zähler trennen die Werkself vom zehnten Tabellenplatz. Ein Sieg gegen den BVB würde dem Team von Gerardo Seoane wichtige Luft verschaffen.

Der BVB (Borussia Dortmund) trifft am Sonntagnachmittag auf Bayer 04 Leverkusen. GOAL liefert Euch die Partie im kostenlosen LIVE-TICKER! In einem separaten Artikel findet Ihr zudem alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen 1:4 Tore: 0:1 Akanji (ET, 10'), 1:1 Frimpong (ET, 16'), Wirtz (20'), 1:3 Andrich (28'), 1:4 Tah (53') Aufstellung BVB (Borussia Dortmund): Kobel - Meunier (46' Wolf), Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, Malen (79' Moukoko), Hazard (61' Reyna) Aufstellung Bayer Leverkusen: Grill - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay - Bellarabi (68' Koussounou), Wirtz (81' Aranguiz), Diaby - Schick (81' Alario) Gelbe Karten: Dahoud (26'), Bellarabi (46')

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

81. | Und Aranguiz kommt für Wirtz.

81. | Die Prämien werden bei Bayer heute breiter verteilt, Schick macht für Alario Platz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wechsel

80. | Fast wäre es passiert. Reyna geht steil, Traumpass vo Bellingham, aus 14 Metern im Zentrum nimmt Reyna den Abschluss. Grill reagiert glänzend und hält das 4:1 fest.

79. | Moukoko bekommt noch ein bisschen Spielpraxis. Malen, so als vorderste Spitze, hat keine bleibenden Eindruck hinterlassen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wechsel

78. | Ziemlich reife Vorstellung der Gäste.

77. | Wirtz schickt Diaby in die Tiefe, Kobel klärt per Kopf locker 20 Meter vor dem Strafraum. Das war aber auch nötig.

76. | Eine Viertelstunde bleibt noch für Ergebniskosmetik. Die Partie ist längst entschieden. Daran besteht kein Zweifel mehr. Bayer erlaubt Ballbesitz in ungefährlichen Räumen. Der Mittelkreis ist schon ganz wund.

73. | Dadurch, dass die Werkself mittlerweile weitestgehend auf Angriffsaktionen verzichtet, hat die Partie ganz schön an Unterhaltungswert verloren. Zumal das, was die Dortmunder zeigen, auch diesen Begriff nur selten verdient. Aber: Sie waren immer bemüht. Bellingham von der Strafraumgrenze mit einem Schlenzer aufs rechte Kreuzeck, an einem guten Tag fällt der rein, aber den konnte noch nicht einmal der Regen runterdrücken.

71. | Bei Ballgewinnen ist man bei Bayer mittlerweile mehr auf Ergebnissicherung denn Ausbau der Führung bedacht. Die Konter werden jetzt nicht mehr unbedingt mit Tempo ausgespielt. Ist ja auch vernünftig. Safety first.

70. | Der Dortmunder Kapitän versucht es direkt, holt so aber nur eine Ecke heraus.

69. | Im Dribbling gegen Hincapie holt Reus an der linken Strafraumseite, fast an der Grundlinie, einen Freistoß heraus.

68. | Bevor diese Ecke ausgeführt wird, kommt Kossounou für Bellarabi, Verteidiger für Stürmer, es wird also deutlich defensiver. Auf den ersten Blick wirkt das nicht wie eine gute Idee. Bayer sollte lieber aufs fünfte gehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wechsel

66. | Was hat sich gändert nach der Pause? Der BVB hat jetzt deutlich mehr Spielanteile (67 Prozent), ist aber nicht wirklich gefährlicher geworden. Vielleicht ist es ja ein Langzeitprojekt. Brandt vor dem Strafraum kurz auf Dahoud, dessen 20-Meter-Schuss zur Ecke geklärt wird.

66. | Im direkten Gegenzug beschäftigt Wirtz am Torraum drei Dortmunder, bevor er den Ball sehr scharf in die Mitte spielt. Zu scharf für Schick, der nur prallen lassen kann. Und so geht diese gute Möglichkeit dahin.

64. | Reyna und Wolf auf rechts unterwegs, Wolf lupft die Flanke rein, der Ball wird "geklärt" auf den Fuß von Dahoud, der volles Risiko geht von der Strafraumkante und den Ball drüberjagt. Tah hätte den gemacht.

64. | Der BVB bedankt sich gerade bei 10.000 Zuschauern. Die werden sich auch bedanken.

62. | Jetzt mal Tempo, Bellingham steckt auf Malen, der kurz vor der Grundlinie querlegt, Reus verpasst das Zuspiel, der BVB bleibt aber in der Szene und aus halblinks kann Brandt noch einen Abschluss setzen, der Ball fliegt aber deutlich drüber.

61. | Für Hazard ist Schluss, für Reyna ist es ein neuer Anfang.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wechsel

60. | Thema Dahoud, der macht kein wirklich glückliches Spiel, aber hat wenigstens Ideen.

57. | Über mangelnde Effizienz sollten sie bei Bayer besser nicht klagen. Ein Vorstoß in der zweiten Hälfte. Wirkt sich in der Statistik so aus: Torschuss und Tor.

53. | Tooor! Dortmund - LEVERKUSEN 1:4. Und das ist dann die Ecke. Hohe Hereingabe, Akanji klärt per Kopf ins Zentrum, und im Rückwärtsfallen kommt Tah noch zum Abschluss, hämmert das Spielgerät unter die Latte. Kobel kann nur hinterherschauen.

TOOOOOR! Dortmund - BAYER LEVERKUSEN 1:4

53. | Und da ist er auch schon: Bellarabi wird auf rechts in den Strafraum geschickt, hat kurz nur noch Kobel vor sich und wird dann doch im letzten Moment von Zagadou geblockt. Gibt aber Ecke. Auch wenn es so aussah, als sei tatsächlich Bellarabi zuletzt am Ball gewesen.

52. | Nehmen wir es als Dortmunder Lebenszeichen und warten darauf, dass Bayer erstmals wieder zum Kontern kommt.

51. | Und wieder der BVB, diesmal ein Abschluss von Brandt aus locker 25 Metern, die Kugel setzt auf und wird dadurch gefährlich, Grill ist rechtzeitig im bedrohten Eck und lenkt den Ball um den Pfosten. Der anschließende Eckstoß verpufft allerdings.

50. | Nächster Versuch des BVB, diesmal über Hazard, der für Bellingham auflegt, dessen flache Hereingabe ins Zentrum dann aber zu nah ans Tor kommt. Grill.

49. | Einwurf der Dortmunder auf Strafraumhöhe. Nächster Steckpass von Dahoud, diesmal für Reus, der aber im Strafraum sofort von drei Leverkusenern umzingelt ist. Gibt dann nicht viele Optionen.

47. | Der Weg zurück in die Partie dürfte für den BVB ein steiniger sein. Anlass zu Hoffnungen bot das Auftreten vor der Pause nämlich nicht.

46. | Taktisches Foul von Bellarabi gegen Brandt, unterbindet damit einen Konter. Das wird geahndet.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Gelbe Karte

46. | Und schon gehts weiter.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46. | Meunier ist in der Kabine geblieben, für ihn wird jetzt Wolf aktiv.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wechsel

Halbzeit | Wenn ich der Himmel über Dortmund wäre, ich würde auch regnen. Und die Führung, wenn das eben nicht schon deutlich würde, ist hochverdient. Vielleicht ein bisschen niedrig.

Halbzeit | Im Hinspiel führte Leverkusen zur Pause 2:1, diesmal will die Werkself auf Nummer sicher gehen und führt 3:1. Die Dortmunder sind bemüht, aber Leverkusen spielt Fußball. Klare Strukturen, gute Raumaufteilung, gutes Pressing, eiskalte Abschlüsse. Und daran hapert es bei den Gastgebern ziemlich, die große Probleme haben im Spielvortrag und aus dem Spiel heraus noch in keine EINZIGE Abschlussposition gekommen sind. Keine einzige.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: ABPFIFF DER 1. HALBZEIT

45.+1. | Wieder fällt Dahoud mit einem Steilpass aus dem Zentrum auf, wieder sucht er Hazard, aber erneut ist der Ball minimal zu scharf gespielt, Grill kommt aus seinem Kasten und nimmt das Leder auf.

45.+1. | Drei Minuten gibts obendrauf.

44. | Bellingham mit dem Ballverlust im linken Mittelfeld. Und sofort drückt Bayer wieder aufs Tempo, den Abschluss gibts diesmal von Bakker, dessen Schuss aus spitzem Winkel allerdings Kobel über die Latte lenken kann. 1:3, damit sollte der BVB nach der ersten Halbzeit ganz gut leben können.

43. | So zum Beispiel: Langer Ball durchs Zentrum auf Wirtz, der schickt Diaby auf links in den Strafraum, der hat kurz ein Fenster für den Abschluss, will aber lieber noch im Zentrum Schick einsetzen - abgeblockt.

41. | Aber immerhin jetzt mal ein Abschluss des BVB. Bellingham aber zu mittig aus 20 Metern, kein Problem für Grill. Jetzt sieht es gerade wieder so aus, als gewönne der BVB ein leichtes Übergewicht. Das geht wahrscheinlich aber nur gut bis zum nächsten Ballverlust.

40. | Völlig überraschend jetzt ein Steckpass von Dahoud von der Strafraumgrenze auf Hazard, der gut eingelaufen ist. Allerdings fällt das Zuspiel doch ein wenig zu steil aus, Hazard erwischt den Ball zwar noch vor der Grundlinie, aber machen kann er damit nichts mehr.

39. | Oder das: Akanji wird von zwei Leverkusenern an der Grundlinie gepresst und verliert prompt den Ball an Diaby. Der flankt sofort, findet aber keinen Abnehmer im Zentrum. Taktisch ist das bisher ein makelloser Auftritt der Gäste, die das Playbook der Dortmunder genaustens studiert zu haben scheinen. Die Passwege sind dicht. Alle.

37. | Hinter dem Kasten von Kobel macht sich die halbe Dortmunder Auswechselbank warm. Das kommt jetzt nicht völlig überraschend.

36. | Jetzt die Gastgeber mal mit Tempo über Reus und Hazard auf der linken Seite, Hazard will im Strafraum durchstecken, Bellarabi ist dazwischen, Ecke. Standards. Die letzte Hoffnung der Dortmunder. Jedenfalls nach dem , was wir bisher gesehen haben.

33. | Bezeichnend. Meunier mit einer Flanke aus dem Halbfeld in den leeren Strafraum. Der BVB IST verunsichert.

31. | Zahlen untermauern das. Der BVB noch ohne Abschluss, der Treffer gilt ja mittlerweile als Eigentor. Und die Gäste schon mit fünf Abschlüssen, davon kamen vier auf den Kasten von Kobel. Und drei gingen eben rein.

30. | Die Führung geht soweit in Ordnung. Der BVB kommt aus dem Spiel heraus noch nicht wirklich in die gefährlichen Zonen. Und bei Ballverlusten sind die Konter der Werkself dann furios. Tempo, Präzision, gute Aufteilung, da stimmt alles.

28. | Tooor! Dortmund - LEVERKUSEN 1:3. Da hätte Dahoud eben auch Schick laufen lassen können. Clever von Andrich, sucht sich in der Mauer den Kleinsten aus. Hebt den Ball über Hazard direkt neben den linken Pfosten. Keine Chance für Kobel.

TOOOOOR! Dortmund - BAYER LEVERKUSEN 1:3

26. | Dahoud reißt Schick kurz vor dem Strafraum um, der wäre schon wieder frei durchgewesen. Gegen die Konter der Gäste fehlen dem BVB bisher die Mittel. Ein Meter weiter, und es hätte Strafstoß für Bayer gegeben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Gelbe Karte

25. | Noch ein Eintrag zum 1:1. Im Nachhinein wird der Ausgleich übrigens inzwischen als Eigentor von Frimpong gewertet.

23. | Für Wirtz war es der sechste Saisontreffer. Das Hinspiel war ein Spektakel, das Rückspiel ist nicht mehr weit davon entfernt.

20. | Tooor! Dortmund - LEVERKUSEN 1:2. Eigentlich hatte sich der BVB da eben erstmals richtig am Strafraum festgesetzt. Aber nach Ballverlust gings dann blitzschnell. Und sofort fährt Bayern einen Konter in Überzahl. Langer Ball an die Mittellinie, Diaby lässt auf Schick prallen, der auf rechts Bellarabe tiefschickt. Der marschiert rechts in den Strafraum, legt quer und Wirtz trifft aus kurzer Distanz gegen Kobel.

TOOOOOR! Dortmund - BAYER LEVERKUSEN 1:2

19. | Jetzt wird der BVB dominanter. Aber haha ...

16. | Tooor! DORTMUND - Leverkusen 1:1. Brandt schlägt den Freistoß von rechts an den kurzen Pfosten, Meunier verlängert mit dem Kopf, Frimpong ist auch noch leicht mit dem Schädel dazwischen. Unhaltbar schlägt der Ball am langen Pfosten ein. Auch dieses zweite Tor war so halb gefühlt ein Eigentor. Munterer Beginn, keine Frage.

TOOOOOR! DORTMUND - Bayer Leverkusen 1:1

16. | Jetzt aber eine ganz gute Freistoßposition für den BVB, Brandt macht sich bereit auf der rechten Strafraumseite.



14. | Die Dortmunder wirken nach diesem Gegentreffer leicht verunsichert. Jetzt allerdings ein Vorstoß über Reus und Guerreiro auf der linken Seite. Als Guerreiro dann ins Zentrum zieht, wird er von Diaby abgekocht. Starke Defensivaktion des Leverkusener Offensivspielers.

13. | Den muss Zagadou ganz klar auf seine Kappe nehmen, alles andere waren unglückliche Umstände.

10. | Tooor! Dortmund - LEVERKUSEN 0:1. Eieiei, was für ein Bock. Kobel auf Zagadou, der spielt auf Bellingham nach vorne, Bellingham legt den Ball auf Zagadou zurück. Und der wird plötzlich unsicher, lupft den Ball vom linken Strafraumeck blind in die Mitte in den Fuß von Schick, der sofort Maß nimmt. Kobel kann zwar parieren, der Abpraller trifft allerdings den zurückeilenden Akanji am Knie und prallt von dort in die Maschen. Es gibt unkompliziertere Eigentore.

TOOOOOR! Dortmund - BAYER LEVERKUSEN 0:1

8. | Sieben Minuten gespielt, was haben wir bisher gesehen? Etliche Ballverluste auf beiden Seiten und das Bemühen des Gegners, sofort Tempo ins Spiel zu bringen. Bisher sieht das vielversprechend aus. Zumindest in den Ansätzen.



7. | Denn: Doppelpass Meunier mit Reus, der war für Meunier dann ein bisschen zu steil, Bakker läuft das Zuspiel ab und wird dabei auch von Meunier noch leicht gefoult. Erst einmal wieder Ballbesitz Bayer.

5. | Dort steht nämlich Demirbay für die zweite Ecke bereit. Zagadou klärt per Kopf ins Seitenaus. Dafür, dass ich hier eben ein umkämpftes Mittelfeld angekündigt habe, ist an den Strafräumen dann doch ganz schön viel los.

4. | Nächster Anlauf der Gastgeber, wieder war der Ball bei Bayer viel zu schnell weg, Malen läuft den Strafraum zentral an, versucht den Steckpass auf Reus, wieder ist ein Fuß, diesmal der von Hincapie dazwischen. Ganz schön Tempo drin, wechseln wir jetzt auf die andere Seite.

3. | Oha, Bayer leistet sich einen Patzer im Aufbau, Brandt fängt ab, will sofort im Zentrum Reus einsetzen, Tah kann gerade noch so dazwischengrätschen.

2. | Ecke Leverkusen, Wirtz führt diesen Standard aus, und ganz ungefährlich wird der nicht. Allerdings bekommen die Schwarz-Gelben diese Situation geklärt. Der Konterversuch über Reus verpufft.

1. | Erste Eindrücke lassen vermuten, dass im Mittelfeld heute ganz schön gekämpft wird.

1. | Und los geht's.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: ANPFIFF ZUR 1. HALBZEIT

vor Beginn | Defensiv geben sich die beiden heutigen Gegner nichts (Dortmund 31 Gegentore, Leverkusen 32), offensiv stehen hier jetzt gleich die zweitbeste und die drittbeste Angriffsformationen der Liga auf dem Rasen.

vor Beginn | Spaß beseite, um mal DAZN-Experte Sandro Wagner zu zitieren: Der Vorsprung der Bayern vor Leverkusen - TABELLENDRITTER - ist genauso groß wie der Vorsprung von Leverkusen - TABELLENDRITTER - auf den Vorletzten aus Stuttgart. Wettbewerb im Zeitalter der Globalisierung.

vor Beginn | Die Bayern haben gestern - durch einen Sieg gegen RB Leipzig (3:2) - ihren Vorsprung auf den BVB wieder auf neun Zähler ausgebaut, jetzt liegt es am BVB zu zeigen, dass man das Rennen um den Titel noch nicht aufgegeben hat. Oder soll lieber das Rennen um Platz 2 wieder spannend werden? Die Frage ist, rückt der BVB heute wieder auf sechs Zähler an den Klassenprimus heran, oder kann die Werkself den Rückstand zu Dortmund auf fünf Zähler verkürzen. Ja, do oben ist alles ganz schön eng zusammen.

vor Beginn | Die Werkself hatte sich nach einer kleinen Negativserie (vier sieglose Partien am Stück) zuletzt wieder gefangen. Nach einem Remis gegen Union folgten ein Sieg bei den Fohlen und eine kleine Gala gegen den FCA (5:1). Ganz so einfach wie gegen die Schwaben wird es gegen den BVB allerdings sicherlich nicht werden.

vor Beginn | Der BVB steigt nach der Länderspielpause mit der Empfehlung von drei Ligasiegen am Stück wieder in den Alltag ein, ein Schönheitsfleck lässt sich allerdings nicht verleugnen, das Aus im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli war sicherlich nicht eingeplant. Streichen Sie das "sicherlich".

vor Beginn | Wenn der BVB und Bayer in Dortmund aufeinandertreffen, ist eigentlich immer etwas los. 43 Mal gab es dieses Duell bereits, torlos blieb davon lediglich eines. Und das ist auch schon eine ganze Weile her (1986). Der BVB hat die letzten sechs Heimpartien allesamt gegen die Werkself gewonnen, und das zum Teil recht deutlich (u.a. 6:2, 2 x 4:0 usw.).

vor Beginn | Bayer läuft so auf: Grill - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich - Bellarabi, Wirtz, Demirbay, Diaby - Schick.

vor Beginn | Dortmunds Hoffnung auf eine Rückkehr von Haaland haben sich nicht erfüllt, für ihn beginnt heute Hazard. Außerdem startet Meunier für Wolf und Zagadou für Hummels. Immerhin steht Reyna nach sehr langer Verletzungspause wieder im Kader.

vor Beginn | So spielt der BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Brandt, Dahoud, Bellingham - Reus, Malen, Hazard.

vor Beginn | Spitzenspiel in Dortmund, "Bayernverfolger" Nummer eins BVB empfängt den vor diesem Spieltag Drittplatzierten aus Leverkusen. Entwickelt sich die Partie ähnlich spektakulär wie das Hinspiel (der BVB gewann 4:3 nach 0:1, 1:2 und 2:3), wird es wieder eine denkwürdige Veranstaltung.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 21. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

So startet der BVB (Borussia Dortmund):

Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, Malen, Hazard

Bayer Leverkusen schickt folgende Elf ins Rennen:

Grill - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Wirtz, Diaby - Schick

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Die 10.000 "Kino-Karten" waren blitzschnell verkauft, Marco Rose setzt sich lässig auf den Stuhl des Regisseurs. "Der Film ist noch nicht gedreht, wir können also das Drehbuch mitbestimmen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem spannenden Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen.

Würden ihm nicht drei wichtige Darsteller fehlen, die Fortsetzung der Meisterjagd auf Bayern München könnte ein Action-Blockbuster werden. Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can aber seien "alle noch nicht im Training, das wird mehr als eng", sagte Rose: "Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer der drei am Samstag dazukommt." Keine Proben - keine Hauptrolle.

Daher wünscht sich Rose, "dass es kein zu großer Schlagabtausch wird". Kontrolle geht diesmal vor Wildem Westen. "Ich erwarte ein Spitzenspiel, das wir am Ende natürlich gewinnen wollen", berichtete der Trainer, und er wechselte ins Militärische: "Den Schlachtplan teile ich der Mannschaft am Samstag mit."

4:3, 3:4, 4:2, 3:2, 6:2: Diese Ergebnisse der vergangenen Jahre lassen ahnen, was passieren kann, wenn wieder zwei der offensivstärksten Mannschaften der Liga die Klingen kreuzen. "Alle aus unserer Mannschaft sehen es so, dass wir eine Rechnung offen haben", sagte Bayer-Jungstar Florian Wirtz kämpferisch. Zumal die Dortmunder um Leverkusens Sturmstar Patrik Schick werben sollen.



Im Hinspiel wirkte der BVB schon geschlagen, ehe er das Spiel spät auf den Kopf stellte und 4:3 gewann. Michael Zorc mag nicht nur dieses Spiel im Kopf gehabt haben, als er im kicker die Aufgaben skizzierte: "Wenn du ganz vorne landen willst, sind das einige Gegentore zu viel. Oft wird von außen nur über die Abwehr geredet, aber wir müssen insgesamt noch kompromissloser verteidigen", sagte der Sportdirektor. Rose stimmte zu und versah seine Ausführung während der Pressekonferenz mit "verdammt noch mal".



Um so wichtiger wird die Defensive, weil Haaland mit einer Muskelverletzung fehlt. "Ein Nachteil ist das sicher nicht. Dieser Spieler weiß immer, wo das Tor steht", sagte Bayer-Trainer Gerardo Seoane. Will Leverkusen noch Vize-Meister werden, muss es angesichts des Acht-Punkte-Rückstands in Dortmund gewinnen. "Wir haben uns ein Topspiel erarbeitet", sagte Torhüter Lukas Hradecky, nach dem gelungenen Start ins Jahr "können wir Dortmund jetzt herausfordern".



Das Thema Zuschauer hat der BVB mit seinem Antrag auf gerichtliche Prüfung der Beschränkungen selbst angestoßen. Dass sich 10.000 Fans in nur 15 Minuten die Tickets sicherten, nannte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf SID-Anfrage einen "ersten guten Schritt in die richtige Richtung". Der große Saal ist ausverkauft für den Actionfilm - und dennoch längst nicht voll.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zur Partie

Borussia Dortmund gewann die letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gegen Bayer 04 Leverkusen allesamt. Unter den aktuellen BL-Teams hat der BVB nur gegen Borussia Mönchengladbach eine längere aktive Heim-Siegesserie (7). B04 hat gegen kein anderes aktuelles BL-Team eine so lange Auswärts-Niederlagenserie. Erstmals seit sechs Jahren stehen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen vor einem Bundesliga-Spieltag, an dem sie aufeinandertreffen, beide wieder unter den Top-Drei der Tabelle – damals setzte sich der BVB Ende Februar 2016 auswärts mit 1-0 durch. Borussia Dortmund gewann zum fünften Mal in der Vereinshistorie die ersten drei Bundesligaspiele zum Rückrundenauftakt (zuletzt 2019/20). Bayer 04 Leverkusen blieb erstmals seit 2015/16 in den ersten drei Rückrundenspielen ungeschlagen (2S 1U) – zuletzt holte B04 2009/10 so viele Punkte (9) wie 2021/22 (7). Am vergangenen Spieltag gewann Bayer 04 Leverkusen zum vierten Mal in dieser Bundesligasaison eine Partie mit vier oder mehr Toren Vorsprung und damit doppelt so oft wie in den beiden vorangegangenen BL-Spielzeiten zuvor zusammen. Noch nie gelangen der Werkself mehr solcher Siege innerhalb einer BL-Saison. Borussia Dortmund gelang am vergangenen Spieltag der 14. Bundesligasieg unter Marco Rose – in der Vereinshistorie feierte nur Lucien Favre mehr Siege in seinen ersten 20 BL-Spielen als BVB-Trainer (15). Mehr als die 52 Tore unter Rose gelangen als BVB-Coach in den ersten 20 BL-Partien nur Hermann Eppenhoff (57). Bayer 04 Leverkusen sammelte in den ersten 20 Spielen dieser Bundesligaspielzeit 35 Punkte – ebenso viele wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Das letzte Mal, dass B04 nach 20 BL-Partien mehr Zähler hatte, war 2013/14 (43). Die 49 Treffer der Werkself sind Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison. Borussia Dortmund ist mit 27 Punkten das heimstärkste Team dieser Bundesliga-Saison – nur 2015/16 und 2018/19 überbot der BVB diese Ausbeute nach 10 Heimspielen einer BL-Saison (je 28). Bayer 04 Leverkusen (18 Punkte) ist nach dem FC Bayern (25) das zweitbeste Auswärtsteam – mehr Punkte nach 10 Gastspielen waren es für Bayer zuletzt 2010/11 (23). Bayer 04 Leverkusen (22%) und Borussia Dortmund (24%) haben in dieser Bundesliga-Saison die beste Chancenverwertung aller Teams. Beide Teams übetrafen ihren Expected-Goals-Wert auch mit Abstand am deutlichsten: Dortmund um 12.9 (52 Tore bei 39.1 xG), Leverkusen um 12.7 (49 Tore bei 36.3 xG). Bayer 04 Leverkusens Moussa Diaby erzielte am vergangenen Spieltag seinen ersten Bundesliga-Dreierpack – mit 22 Jahren und 199 Tagen ist er der jüngste BL-Dreierpacker für Leverkusen seit Joel Pohjanpalo 2016 gegen den HSV (21J 363T). Mit 14 Torbeteiligungen (8 Tore, 6 Assists) hat er bereits jetzt seine Ausbeute aus der Vorsaison eingestellt. Mit Dortmunds Erling Haaland (16 Tore) und Leverkusens Patrik Schick (18) treffen die beiden besten Torjäger dieser BL-Saison hinter Bayerns Lewandowski (23) aufeinander. Keine anderen Spieler übertrafen in dieser BL-Saison ihren Expected-Goals-Wert so deutlich wie die beiden (Schick: +4.9, Haaland: + 4.8).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Alles zur Übertragung

