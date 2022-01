FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach heute: Die Aufstellung

Das erste Bundesligaspiel des Jahres 2022 steht an und es wird ein besonderes: Der FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach! Los geht es heute um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Wieso dieses Spiel besonders ist? Nicht nur die alte und junge Geschichte der beiden Vereine, inklusive 5:0 im vergangenen Herbst, hat einiges zu bieten: Auch die aktuellen Vorzeichen sind besonders.

In der Tabelle ist der FC Bayern München auf der Eins, da ist jetzt nicht allzu viel Spektakuläres zu sehen. Wenn man aber mal einen Blick auf den Bayern-Kader wirft, fällt auf, dass Julian Nagelsmann aktuell trotzdem mehr als genug Probleme hat. GOAL versucht zu erklären, wie heute die Aufstellung aussehen könnte.

Der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach eröffnen heute die Rückrunde. Man sollte meinen, dass nach drei Wochen Pause die Mannschaften erholt aus dem Urlaub zurückkommen - man kann sich aber auch täuschen!

Fangen wir beim FC Bayern München an: Dieser hatte bereits in der Hinrunde viel mit Ausfällen zu kämpfen. Diese kamen nicht unbedingt aufgrund von Verletzungen zustande, sondern auch aufgrund von Krankheiten. Gerade das Coronavirus machte den Bayern häufig einen Strich durch die Rechnung: Julian Nagelsmann oder die zu dem Zeitpunkt ungeimpften Joshua Kimmich und Eric-Maxim Choupo-Mouting mussten beispielsweise wochenlang in Quarantäne, Kimmich durfte das Jahr aus medizinischen Gründen nicht zu Ende spielen.

Abgesehen davon gab es auch abseits des Platzes und des Lazaretts eine Menge Diskussionen rund um den Gesundheitsstatus der Spieler - ein Thema, welches man eigentlich im Jahr 2021 zurücklassen wollte.

Das hat eher mäßig geklappt: Das Jahr 2022 begann mit einer Hiobsbotschaft für die Verantwortlichen beim FC Bayern: Mit Manuel Neuer, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Omar Richards kamen gleich vier Spieler infiziert aus dem Urlaub zurück, auch Co-Trainer Dino Toppmüller wurde positiv getestet.

Inzwischen sind es sogar neun Bayern-Stars, die aufgrund von COVID-19 gegen Gladbach nicht spielen können:

Kingsley Coman

Alphonso Davies

Lucas Hernandez

Manuel Neuer

Tanguy Nianzou

Omar Richards

Leroy Sane

Corentin Tolisso

Dayot Upamecano

Dazu kommt, dass Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Leon Goretzka (Hüftprobleme) ausfallen - mit Neuer, Coman und Goretzka fehlen also drei enorm wichtige Spieler der letzten Wochen und Monate. Zudem weilen Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr derzeit mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup. So könnte der FC Bayern heute stattdessen spielen:

Ulreich - Pavard, Kimmich, Süle - Roca, Musiala - Gnabry, Sabitzer, Müller, Tillman - Lewandowski

Corona, Afrika-Cup, Knie-OP: Auch Borussia Mönchengladbach mit großen Problemen

Kommen wir nun zu den Gladbachern - und auch hier sieht die Lage nicht unbedingt rosig aus. Gleich vier Spieler fallen mit dem Coronavirus aus (Denis Zakaria, Keanen Bennets, Mamadou Doucoure, Joe Scally), dazu kommen weitere schmerzhafte Ausfälle von Jonas Hofmann (Knie-OP), Marcus Thuram (Erkältung, könnte je nach Genesung spielen) und Jordan Beyer (Muskelverletzung).

Ebenfalls nicht beim Spiel in der Allianz Arena dabei: Ramy Bensebaini. Der Algerier tritt mit seiner Nationalmannschaft beim Afrika Cup an und kommt erst zurück, wenn Algerien ausscheidet - oder aber nach dem Turnier, sollte der offensive Verteidiger bis ins Finale kommen.

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Netz - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Embolo - Plea

Potenzielle Alternativen: Kone, Benes, Wolf, Thuram (falls gesund)

Wir haben nun ausführlich über die möglichen Aufstellungen der beiden Teams geschrieben, nun wollen wir noch einen Blick auf die Übertragung der Begegnung werfen. Was bringt uns die perfekte Planung einer Mannschaft, wenn man dann die Partie nicht sehen kann?

Gute Nachrichten für alle Fans: Gleich zwei Anbieter übertragen heute das Eröffnungsspiel der Rückrunde: Sat.1 und DAZN. Wir werfen einen Blick auf die Übertragung des Spiels:

Fangen wir bei DAZN an: Der beliebte Streamingdienst DAZN überträgt erst seit wenigen Jahren (seit 2016) auf dem deutschen Markt

Außerdem: Die Auswahl an Geräten, auf denen man Spitzensport live verfolgen kann, ist wirklich einzigartig und ausführlich. Handy, Tablet, PC, Notebook, Spielekonsole, Smart-TV ... irgendwie klappt DAZN immer!

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung View this post on Instagram

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

Kommen wir nun zu Sat.1, viele Leser:innen wissen hiermit schließlich wenig anzufangen: Eigentlich überträgt der Fernsehsender keine Fußballspiele, das ist heute aber anders. Der Fernsehsender ist kostenlos zu empfangen, hier findet ihr Informationen zum Empfang!

Wer das Spiel mithilfe von Sat.1 im Internet sehen will, kommt ebenfalls auf ihre/seine Kosten: Sowohl die Plattform Joyn als auch sat1.de strahlen das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach heute LIVE aus! Ihr müsst euch dafür anmelden, bei Sat1.de ist dafür keine Bezahlung notwendig - es reicht eine kostenlose Anmeldung mit der E-Mail-Adresse.

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : Sat.1

: Sat.1 Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Moderator : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Beginn der Übertragung: 18.55 Uhr

