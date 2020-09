FC Bayern: Alphonso Davies bekam einen Korb von McDonald's

Heute ist Phonzy Davies einer der begehrtesten Fußballer überhaupt, vor einiger Zeit bekam er nicht einmal einen Rückruf des US-Burgerriesen.

Bayern Münchens Shootingstar Alphonso Davies hatte keinen leichten Start ins Berufsleben. Der junge Kanadier bewarb sich nach eigenen Angaben einst für einen Job bei der Fastfoodkette McDonald's – und bekam darauf nicht einmal eine Antwort.

Davies verriet auf dem YoutTube -Kanal "Jordyn & Alphonso", den er mit seiner Freundin Jordyn Huitema betreibt : "McDonald’s, wenn Ihr das hier seht: Ich habe mich mal bei einem Eurer Läden beworben. Aber Ihr habt nie zurückgerufen." Den Zeitpunkt seiner Bewerbung nannte Davies nicht.

Alphonso Davies kam aus Vancouver zum FC Bayern

Geschadet hat ihm der McDonald's-Korb allerdings nicht. Der heute 19-Jährige startete zunächst in der MLS bei den Vancouver Whitecaps durch und wechselte Anfang 2019 zu Bayern München. Dort entwickelte er sich zu einem der besten Linksverteidiger überhaupt und wurde im April dieses Jahres mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung belohnt .

Beim FCB schätzen sie an Davies nicht nur dessen sportliche Fähigkeiten. FCB-Vorstand Jörg Wacker schwärmte vor einigen Wochen bei Sport1 von der Ausstrahlung des Teenagers : "Neben seinem rein theoretischen Wert am Transfermarkt hat Alphonso für uns einen riesigen Wert als Markenbotschafter."

Davies habe eine ungeheure Beliebtheit in Nordamerika, insbesondere in seiner Heimat Kanada . "Zudem kommt er durch sein Alter, seine sympathische, offene Art und durch seine Auftritte auf seinen Social-Media-Plattformen bei der sehr jungen Zielgruppe ungeheuer gut an. Meines Erachtens ist er unbezahlbar", betonte Wacker.