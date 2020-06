Liam Millar vom FC Liverpool exklusiv: "Leistungen von Alphonso Davies treiben mich an"

Liam Millar kennt Anthony Davies aus der kanadischen Nationalmannschaft. Im Gespräch zeigt er sich von den Leistungen des Bayern-Profis beeindruckt.

Der kanadische Nationalspieler Liam Millar hat von Alphonso Davies vom geschwärmt. "Er ist ein verrückter Spieler, der seine Sache richtig gut macht", sagte Millar, der aktuell für die zweite Mannschaft des spielt, im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX.

"Mich persönlich treiben seine Leistungen an, ich will dasselbe Level erreichen", so Millar weiter: "Wenn ich sehe, wie er in der und in der glänzt, will ich mich weiter verbessern."

Liam Millar: "Alphonso Davies bringt jedem zum Lachen"

Davies sei allerdings nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch menschlich schwer in Ordnung. "Phonzy ist ein sehr kontaktfreudiger Typ. Er ist jemand, der mit allen gut auskommt und jeden zum Lachen bringt. Er ist ein lustiger Typ mit einer sehr aufgeschlossenen Persönlichkeit."

Davies war im Januar 2019 vom Vancouver Whitecaps FC zum FC Bayern gewechselt. In der laufenden Saison kam er in 36 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.