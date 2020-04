FC Bayern München verlängert Vertrag von Alphonso Davies

Der FC Bayern München stellt in Sachen Alphonso Davies weitere Weichen für die Zukunft. Der junge Kanadier hat seinen Vertrag verlängert.

Der hat den Vertrag von Linksverteidiger Alphonso Davies vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagnachmittag offiziell bekannt.

"Ich bin sehr glücklich. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und für mich ist ein Traum wahr geworden, hier spielen zu dürfen. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt", sagte Davies zu seiner Verlängerung. Der 19-jährige kanadische Nationalspieler, der sich in dieser Saison einen Stammplatz auf der linken Defensivseite der Bayern erarbeitet hat, fügte an: "Ich möchte so viele Titel wie möglich mit diesem Verein holen. Die Mentalität, immer alles gewinnen zu wollen, ist die DNA des FC Bayern."

FC Bayern München - Brazzo über Alphonso Davies: "Passt ideal zu unserer Mannschaft"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge lobte Davies, der Anfang 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München gekommen war: "Alphonso hat beim FC Bayern eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat sich diese Vertragsverlängerung mit seinen überzeugenden Leistungen verdient."

Sportdirektor Hasan Salihamidzic stimmte ein: "Ich freue mich sehr, dass sich der FC Bayern und Alphonso langfristig binden. Alphonso passt mit seiner Geschwindigkeit, seiner Spielfreude und seiner professionellen Einstellung ideal zu unserer Mannschaft."