FC Barcelona vs. FC Villarreal im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Alles zur Übertragung der LaLiga

Mit zwei Wochen Verspätung startet der FC Barcelona in der Primera Division. Goal erklärt, wie man das Spiel gegen Villarreal verfolgen kann.

Der startet endlich in die Primera Division : Zwei Wochen später als der Großteil der Konkurrenz dürfen nun auch Lionel Messi und Co. in der Liga antreten. Das Ligaspiel zwischen dem FC Barcelona und dem findet heute um 21 Uhr im Camp Nou statt.

Da die Katalanen bis Mitte August in der gespielt haben, hat die Liga den Saisonstart Barcelonas um zwei Wochen nach hinten verschoben. So hatten das Starensemble etwas mehr Zeit, um sich nach der 8:2-Klatsche gegen den zu erholen - nun fängt allerdings wieder der Wettbewerbsalltag an.

Der erste Gegner der neuen Saison ist der FC Villarreal, welcher bisher ohne Niederlage unterwegs ist: Nach dem Unentschieden am ersten Spieltag gegen Huesca folgte am vergangenen Wochenende ein 2:1-Sieg gegen SD Eibar. Vor der Saison haben die "U-Boote" namhafte Verstärkung bekommen: Neben der Verpflichtung vom früheren PSG- und Arsenal-Trainer Unai Emery konnte man auch Takefusa Kubo von ausleihen.

Der FC Barcelona sollte also vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison gewarnt sein. Goal zeigt euch, ob ihr die Partie im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Barcelona gegen Villarreal: Das Spiel der Primera Division im Überblick

Spiel: FC Barcelona vs. FC Villarreal

Wettbewerb: 3. Spieltag,

Datum: Sonntag, 27 September 2020

Anstoßzeit: 21.00 Uhr

Stadion: Camp Nou, Barcelona

Der FC Barcelona empfängt den FC Villarreal: Läuft das Spiel im TV?

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Villarreal wird leider nicht im Fernsehen übertragen . Da kein deutscher Sender die Rechte an der Primera Division hält, kann man sowohl im Pay- als auch im Free-TV Antoine Griezmann und Co. nicht live verfolgen.

Das heißt allerdings nicht, dass ihr das Spiel nicht auf eurem Flachbildschirm verfolgen könnt: Der Streamingdienst DAZN hält nämlich die Rechte an der LaLiga und zeigt daher auch das Spiel des FC Barcelonas. So kann man das Spiel auch auf dem Smart TV verfolgen : Alles was man dafür braucht, ist die DAZN-App.

Weitere Details zu der Übertragung auf DAZN gibt es im nächsten Abschnitt.

Barcelona gegen Villarreal: Die Partie der Primera Division im LIVE-STREAM

DAZN ist der einzige Streamingdienst, welcher in die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Villarreal überträgt. Das Unternehmen aus Ismaning bei München hat sich darauf spezialisiert, internationalen Fußball zur Primetime zu übertragen. Auch das erste Saisonspiel des FC Barcelonas werden wieder erfahrene Experten kommentieren: Ab 20:45 wird das Spiel mit Vorberichten übertragen .

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth

Solltet ihr bereits ein DAZN-Abo haben, müsst ihr euch einfach nur heute Abend anmelden und schon wird das Spiel vorgeschlagen. Wenn ihr kein Abo habt, müsst ihr zuvor eins abschließen: DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Dabei ist das Monatsabo problemlos monatlich kündbar, dafür spart man beim Jahresabo Geld - bis zu 24 Euro pro Jahr.

So könnt ihr die Primera Division kostenlos auf DAZN verfolgen

Allerdings gibt es auch eine kostenlose Variante, falls ihr noch nicht von DAZN überzeugt sein solltet. Mit dem Probemonat kann man gratis auf das gesamte DAZN-Angebot zugreifen: Alles, was ihr für 30 Tage kostenlosen Spitzensport tun müsst, ist die Registration auf der DAZN-Website. Und wenn euch das Angebot nicht überzeugt, könnt ihr das Abonnement noch vor der ersten Zahlung problemlos kündigen.

Dabei überträgt DAZN nicht nur Fußball aus der spanischen Liga: Neben der , der Champions League und vielen internationalen Top-Ligen zeigt die Plattform auch eine enorme Auswahl an weiteren Sportarten. Sei es NBA, NFL, Eishockey, Handball, Tennis, Leichtathletik oder Motorsport: Rund um die Uhr werden Live-Events übertragen, wobei für jeden etwas dabei sein sollte. Ein Überblick des Angebots gibt es hier .

Auf welchen Geräten kann ich DAZN verwenden?

DAZN hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Angebot so zugänglich wie möglich zu machen. Darum könnt ihr die Übertragungen im LIVE-STREAM, Highlight-Videos und Interviews auf einer Vielzahl von Geräten verfolgen. Neben dem bereits erwähnten Smart-TV könnt ihr auch am Handy , an Spielekonsolen oder auf dem Tablet auf die App zugreifen. Auch im gewöhnlichen Webbrowser auf eurem Laptop oder PC ist DAZN problemlos benutzbar, und mit Apple TV, Google Chromecast oder dem Amazon Fire TV Stick steht dem Streamingerlebnis ebenfalls nichts mehr im Wege. Eine Menge Möglichkeiten also, das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem zu verfolgen.

Das erste Saisonspiel des FC Barcelonas im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs, das Datenvolumen ist fast aufgebraucht oder ihr seid gerade in einem wichtigen Meeting, wollt aber kein wichtiges Detail aus dem Spiel verpassen?

Dann hilft der LIVE-TICKER von Goal : Egal ob Tor, Großchance oder Karten: Hier wird jedes relevante Ereignis aus dem Spiel genau erklärt. Einfach während des Spiels den Ticker aufrufen und zwischendurch aktualisieren - schon seid ihr auf dem neuesten Stand!

Im Anschluss könnt ihr dann die die Highlights auf DAZN oder am nächsten Tag auf YouTube sehen, und schon habt ihr das Gefühl, live dabei gewesen zu sein.

Wo kann ich die Highlights zu Barcelona - Villarreal sehen?

Auf DAZN könnt ihr nicht nur das Spiel im LIVE-STREAM sehen: Nach Spielende werden hier auch die Highlights der Partie hochgeladen. Wenn ihr also die besten Szenen noch einmal sehen wollt oder das Live-Spiel verpasst habt, seid ihr hier genau richtig.

Solltet ihr keinen DAZN-Zugang haben, könnt ihr die Highlights ab Montag auch auf dem YouTube-Kanal von Goal Deutschland sehen: Hier werden ausgewählte Topspiele der spanischen, französischen und italienischen Liga hochgeladen - natürlich kostenfrei!

Spielt Messi, startet Griezmann? Die Aufstellungen von Barcelona und Villarreal

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen des FC Barcelonas und des FC Villarreals vorgestellt.

Wissenswertes zu Barcelona gegen Villarreal: So liefen die letzten Begegnungen

44-mal sind der FC Barcelona und der FC Villarreal bisher in Pflichtspielen gegeneinander angetreten, wobei Barcelona die klar bessere Bilanz aufweisen kann: 26 Mal konnte Barca gewinnen, nur acht Spiele verlor Blaugrana.

Von den letzten fünf Partien konnten Lionel Messi und seine Kollegen vier gewinnen, nur ein denkwürdiges Spiel endete Unentschieden: Im April 2019 gab es im Ligaspiel ein beeindruckendes 4:4, inklusive zwei Tore in der Nachspielzeit für den FC Barcelona. Hier geht es zu den Highlights des Wahnsinn-Spiels.