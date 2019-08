FC Barcelona verpflichtet Talent Xavier Mbuyamba von der MVV Maastricht

Mit Xavier Mbuyamba wechselt der nächste Niederländer zum FC Barcelona. Der 17-jährige Verteidiger kommt von der MVV Maastricht.

Der spanische Meister hat das niederländische Top-Talent Xavier Mbuyamba von der MVV Maastricht verpflichtet. Der Verteidiger soll zunächst in der U19 der Blaugrana auflaufen.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Katalanen zahlen eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 310.000 Euro für den 17-Jährigen, der in Maastricht bislang nur einen Amateurvertrag unterschrieben hatte.

FC Barcelona: Xavier Mbuyamba ist der vierte Neuzugang aus den Niederlanden

Nach Frenkie de Jong (kam von Ajax Amsterdam), Ludovit Reis (kam vom FC Groningen) und Mike van Beijnen (NAC Breda) ist Mbuyamba bereits der vierte Niederländer, den Barcelona in der laufenden Transferphase unter Vertrag genommen hat.

🔵🔴📷 El defensa central holandés Xavier Mbuyamba, de 17 años y procedente del MVV Maastricht, se incorpora al Juvenil A



👍 Muchas gracias familia Mbuyamba por confiar en la Masía para continuar la formación de vuestro hijo como jugador y persona#FCBMasia pic.twitter.com/l9z65uyhqi — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 26, 2019

Der 1,95 Meter große Innenverteidiger debütierte schon im November 2018 als 16-Jähriger für die Profis in Maastricht und lief in der vergangenen Saison elfmal in der zweiten niederländischen Liga auf.