Offiziell: Groningen-Talent Ludovit Reis wechselt zum FC Barcelona

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach vielversprechenden Talenten wieder in der Eredivisie fündig geworden - diesmal beim FC Groningen.

Der hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Ludovit Reis vom niederländischen Erstligisten FC Groningen gesichert. Dies gaben beide Klubs am Donnerstagmittag bekannt.

Die Katalanen überweisen an den Klub aus der eine Ablöse von 3,25 Millionen Euro, die aufgrund zahlreicher Klauseln aber noch ansteigen könnte. Der Vertrag des 18-Jährigen gilt für vier Jahre bis 2022 plus Option auf zwei weitere Spielzeiten. Zudem enthält er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Ludovit Reis soll Vorbereitung bei Barca-Profis absolvieren

Der niederländische U19-Nationalspieler soll bei den Katalanen die Sommervorbereitung, bei der auch eine Reise nach geplant ist, bei den Profis absolvieren. Anschließend soll entschieden werden, ob er sich zunächst bei Barcas zweiter Mannschaft entwickeln soll oder direkt bei Leo Messi und Co. integriert wird.

Bei Groningen stand er in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Reis war seit 2015 in Groningens Jugendabteilung ausgebildet worden.