FC Barcelona verpflichtet Sohn des Beraters von Frenkie de Jong

Der hat mit Mike van Beijnen den Sohn des Beraters von Neuzugang Frenkie de Jong verpflichtet. Der Transfer wirft Fragen auf, zumal die sportliche Qualität des neuen Spielers für die zweite Mannschaft angezweifelt wird.

Barcelona gab die Verpflichtung des Rechtsverteidigers am Donnerstag bekannt. Van Beijnen spielte zuletzt für die zweite Mannschaft von NAC Breda und kam dort in der vergangenen Saison auf neun Einsätze. Im Vertrag über zwei Jahre wurde eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro verankert.

Unter anderem die Marca wies anschließend daraufhin, dass van Beijnen der Sohn von Ali Dursun sei. Dieser gehört zur Agentur HCM Sports Management und hatte kürzlich den 75-Millionen-Deal zwischen Amsterdam, Frenkie de Jong und Barcelona eingefädelt.

We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



Full details here: https://t.co/wFQXfdrmdX pic.twitter.com/ICaEeuQFGT