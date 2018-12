FC Barcelona dementiert: Es gibt keine Verhandlungen mit Adrien Rabiot von PSG

Seit Wochen wird über einen Wechsel von Rabiot nach Barcelona spekuliert. Jetzt betonen die Katalanen, noch nicht mit dem Franzosen zu verhandeln.

Der FC Barcelona steht aktuell nicht mit PSG-Star Adrien Rabiot in Verhandlungen über ein Engagement beim Spitzenreiter von LaLiga. Auch eine Übereinkunft für einen Transfer zu Barca gibt es nicht. Das geben die Katalanen in einer offiziellen Vereinsmitteilung bekannt.

Der Klub reagiert damit auf Medienberichte aus Frankreich, wonach der Transfer des Mittelfeldspielers bereits beschlossene Sache sei. "Der FC Barcelona besitzt keine Vereinbarung mit dem PSG-Spieler Adrien Rabiot", heißt es in dem Statement.

Die Blaugrana räumen ein, bislang zweimal mit PSG wegen des 23-Jährigen in Kontakt gewesen zu sein, einmal im vergangenen August und einmal in der letzten Wochen. "Beide Male gab es Kontakt mit der sportlichen Leitung von PSG, um das Interesse an einer Verpflichtung von Adrien Rabiot zu signalisieren", so die Klubmitteilung weiter.

Außerdem betont Barca, dass man stets mit "der größtmöglichen Transparenz" in dieser Sache arbeiten möchte.

Rabiot wird PSG definitv verlassen - und spielt deshalb keine Rolle mehr

Rabiot besitzt im Pariser Parc des Princes noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer, danach kann er den Klub ablösefrei verlassen. Mit neuen potenziellen Arbeitgeber darf ein Spieler erst ab einem halben Jahr vor Ende des Vertrages offiziell verhandeln.

Eine Verlängerung seines Arbeitspapieres hatte Rabiot abgelehnt, seine Mutter bestätigte bereits, dass er den Klub definitiv verlassen wird. Danach beschloss man bei PSG, den französischen Nationalspieler zur Strafe vorerst nicht mehr einzusetzen.

Unter Trainer Thomas Tuchel spielt Rabiot aktuell keine wichtige Rolle im Team und kommt nach der ersten Halbserie auf lediglich rund 1000 Minuten Einsatzzeit.