Ansu Fati: Berater verspricht Barcelona offenbar 70-Millionen-Transfer

Es gilt als wahrscheinlich, dass Ansu Fati Barcelona im Sommer verlässt. Ein Transfer würde den Katalanen wohl sehr viel Geld einbringen.

WAS IST PASSIERT? Ansu Fatis Berater Jorge Mendes hat dem FC Barcelona wohl versprochen, dass ein Transfer des Offensivspielers im Sommer dem Verein 70 Millionen Euro einbringen würde. Das berichtet die Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Klub aus der Premier League sei demnach laut Mendes die wahrscheinlichste Option dafür, diese Summe für Fati zu zahlen.

Das finanziell angeschlagene Barça könnte das Geld jedenfalls sehr gut gebrauchen. Schließlich planen die Katalanen wohl einen Kaderumbruch für nächste Saison.

Eigengewächs Fati ist mit seiner derzeitigen Rolle im Team von Trainer Xavi unzufrieden. In lediglich elf Liga-Partien dieser Spielzeit stand der 20-Jährige bisher in Barcelonas Startelf, insgesamt steht er derzeit bei 45 Einsätzen (sieben Tore, drei Vorlagen).

Fatis Vertrag bei Barça läuft zwar noch bis 2027, aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation gilt ein Abschied im Sommer aber schon länger als wahrscheinlich.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fati hatte 2019 mit nur 16 Jahren sein Debüt für Barcelonas erste Mannschaft gefeiert. In den vergangenen beiden Spielzeiten musste der spanische Nationalspieler verletzungsbedingt dann aber jeweils monatelang pausieren, was ihn in seiner Entwicklung natürlich weit zurückwarf.

Insgesamt hat Fati, der schon mit neun Jahren zu Barça kam, bislang 103 Pflichtspiele für die Katalanen absolviert (26 Tore).