FC Barcelona: City-Leihgabe Angelino von RB Leipzig ist ein Transferkandidat

RB Leipzig muss sich im Transferkampf um Angelino mit einem namhaften Konkurrenten messen.

Spaniens Vizemeister zeigt nach Informationen vonund SPOX Interesse an einer Verpflichtung von Manchester Citys Linksverteidiger Angelino. Der 23-Jährige war in zweiten Hälfte der vergangenen Saison an ausgeliehen und auch der Champions-League-Halbfinalist aus Sachsen rechnet sich noch Chancen aus, ihn langfristig zu verpflichten

Bei Barcelona wird sich das Gesicht der Mannschaft nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen den FC Bayern unter dem neuen Trainer Ronald Koeman deutlich verändern. Unter anderem soll die Defensive neu formiert werden. Transferziel Nummer eins ist Citys Innenverteidiger Eric Garcia und für die linke Außenbahn soll eben Angelino geholt werden.

RB Leipzig: Julian Nagelsmann will Angelino halten

Der ehemalige spanische U21-Nationalspieler kam im Januar auf Leihbasis von nach Leipzig. Obwohl RB die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro verstreichen ließ, zeigte sich Trainer Julian Nagelsmann vor wenigen Tagen noch zuversichtlich, Angelino zu günstigeren Konditionen fix zu binden.

Nagelsmann sagte in der Bild: "Wir sind sehr guter Dinge, dass wir eine Einigung mit hinbekommen, jetzt, wo beide Vereine aus der raus sind und der Fokus nicht mehr auf das Turnier gerichtet ist."



Bild: Getty Images

Mehr Teams

Im Mai lag die Ablösevorstellung der Leipziger nach Informationen von Goal und SPOX bei 15 Millionen Euro. City allerdings strebt weiter eine Ablöse in Höhe der Leipziger Kaufoption an.

Angelino kam 2013 aus der Jugend Deportivo La Corunas nach Manchester. Dort schaffte er den Durchbruch bei den Profis nicht und wurde immer wieder verliehen. Unter anderem spielte er schon für New York City, , Mallorca und NAC Breda, ehe er zwischenzeitlich nach Eindhoven abgegeben wurde.

Angelino steht bei Manchester City bis 2023 unter Vertrag

Nach einer starken Saison bei PSV holte City ihn im Sommer 2019 per Rückkaufklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro zurück in die Eastlands. Angelinos Vertrag beim Vizemeister der Premier League läuft noch bis 2023.

Für Leipzig absolvierte Angelino seit Anfang des Jahres 18 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Torbeteiligungen (ein Tor, fünf Assists) gelangen.