Manchester City holt Angelino von PSV Eindhoven zurück

City schürt den Konkurrenzkampf auf der linken Abwehrseite und holt PSV-Durchstarter Angelino zurück auf die Insel.

hat Linksverteidiger Angelino vom -Spitzenklub verpflichtet. Dies teilte City am Mittwochabend offiziell mit. Der englische Meister macht dabei von einer Rückkaufoption Gebrauch, die er sich beim Verkauf des Spaniers an PSV vor einem Jahr gesichert hatte. Die Ablöse soll bei zwölf Millionen Euro liegen.

Angelino unterschrieb einen Vierjahresvertrag und soll nun Oleksandr Zinchenko und Benjamin Mendy auf der linken Abwehrseite der Citizens Konkurrent machen. „Ich bin begeistert, dass ich wieder bei City bin. Eine Mannschaft, die unter Pep Guardiola einen unglaublichen Fußball spielt“, sagte er.

Manchester City: Nach Angelino kommt auch Rodri

Der 22-Jährige war bereits 2013 nach Manchester gewechselt. Damals kam er aus der Jugend von Deportivo La Coruna in die Eastlands. Es folgten diverse Ausleihgeschäfte, unter anderem nach New York, und Breda. 2018 folgte der Schritt nach Eindhoven, wo er seinen Durchbruch feierte und in der vergangenen Saison 43 Pflichtspiele absolvierte (ein Tor, zwölf Assists).

Neben Angelino wird auch Rodri bei City anheuern. Der Transfer des Mittelfeldspielers von steht unmittelbar bevor, nachdem Manchester am Mittwoch die fixe Ablöse des Spaniers in Höhe von 70 Millionen Euro beim spanischen Ligaverband hinterlegt hat.