RB Leipzig: Julian Nagelsmann will Leihgabe Angelino von Manchester City fest verpflichten

Julian Nagelsmann möchte Leihgabe Angelino von Manchester City gerne fest nach Leipzig holen. Doch die Kaufoption soll saftig ausfallen.

Trainer Julian Nagelsmann ist von Manchester Citys Leihgabe Angelino begeistert und möchte ihn gerne fest nach Leipzig holen. Ein Hindernis könnte dabei das "saftige Preisschild" des 23-Jährigen darstellen, der noch bis Saisonende an die Sachsen ausgeliehen ist.

Vor dem -Spiel der Leipziger am Samstag gegen Schalke staunte Nagelsmann über Angelino: "Hier muss er vieles ganz anders machen als bei Pep (Guardiola, Anm.d.Red.). Er adaptiert Dinge unglaublich schnell. Er ist der einzige Neuzugang, der sich so extrem schnell an die Art und Weise, wie ich über Fußball denke - gerade offensiv - gewöhnt hat."

"Saftiges Preisschild" - verfügt offenbar über Kaufoption für Angelino

Der 32-Jährige erklärte zudem: "Er macht sich keine großen Gedanken, macht intuitiv aber sehr viel richtig und setzt die Dinge um. Er macht sich offensichtlich vor den Spielen sehr viele Gedanken und überlegt, was er wie umsetzen muss, dass der Trainer zufrieden ist." Einzig in seinen defensiven Fähigkeiten sieht Nagelsmann bei Angelino noch Luft nach oben.

Angesichts der guten Leistungen des Linksverteidigers machte Nagelsmann keinen Hehl daraus, dass er ihn gerne über das Saisonende hinaus bei RB sehen würde. Er betonte jedoch: "Er hat ein saftiges Preisschild. Da müssen wir erst schauen, was so alles im Portemonnaie ist und ob der Spieler und der abgebende Verein dann mitspielen. Das wird dann die Zukunft zeigen."

Das angesprochene Preisschild liegt laut Informationen des kickers bei rund 20 Millionen Euro und ist als Kaufoption in Angelinos Leihvertrag festgeschrieben. Erst im vergangenen Sommer kehrte der zweimalige spanische U21-Nationalspieler für zwölf Millionen Euro von PSV Einhoven zu zurück, wo er in der Hinrunde nur auf zwölf Kurzeinsätze kam.