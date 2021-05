FC Barcelona: Ousmane Dembele verrät seinen neuen Spitznamen

Ousmane Dembele erinnert seine Barca-Kameraden in neuer Rolle offensichtlich an eine Legende der Blaugrana.

Neue Rolle, neuer Spitzname: Der ehemalige Bundesligaprofi Ousmane Dembele hat verraten, dass ihm seine Mannschaftskameraden beim FC Barcelona einen neuen Rufnamen verpasst haben. Der Weltmeister von 2018 kommt bei Barca neuerdings im Sturmzentrum zum Einsatz und daher rührt auch der Spitzname, den er nun bei den Mitspielern um Kapitän und Superstar Lionel Messi hat.

Bei BeIn Sports führte Dembele aus: "Er (Messi) ergreift in der Kabine das Wort. Er unterstützt die jungen Spieler und davon haben wir in diesem Jahr einige. Mir hilft er mit Ratschlägen, da ich jetzt viel zentraler spiele. Sie nennen mich in der Kabine sogar schon Samuel Eto'o."

Ousmane Dembele wechselte vom BVB zum FC Barcelona

Eto'o war Stoßstürmer der legendären Barca-Mannschaft, die 2009 unter Pep Guardiola erstmals in der Klubgeschichte das Triple gewann. Der Kameruner stürmte insgesamt fünf Jahre lang für Barca an der Seite Messis und gehört zu den besten Stürmer des 21. Jahrhunderts.

Der gelernte Flügelstürmer Dembele erklärte weiter: "Ich gehe häufiger in die Tiefe, um Platz für Messi und (Antoine) Griezmann zu schaffen. Wenn Messi dann den Ball hat, gilt es, sich freizulaufen und dann bekommt man auch den Ball."

Dembele war 2017 für 135 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt. Dort hatte der 23-Jährige häufig mit Verletzungen zu kämpfen und absolviert aktuell seine beste Spielzeit im Dress der Blaugrana. 2020/21 bringt er es auf 10 Tore und 4 Assists in 41 Pflichtspielen.

Trainer Ronald Koeman betonte zuletzt, Dembele sei ein "wichtiger Spieler" für den Klub. Er sei in der Lage, "eins gegen eins zu spielen, mit Dribblings, mit Schüssen mit beiden Füßen. Er ist sehr wichtig, weil er uns in dieser Saison viele verschiedene Dinge gegeben hat", sagte der Niederländer.