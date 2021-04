Barcelona-Trainer Koeman über Zukunft von Dembele: "Hätte gerne, dass er bleibt"

Ousmane Dembele ist bei Barca inzwischen eine wichtige Stütze. Trainer Ronald Koeman würde daher gerne weiter auf den Franzosen bauen.

Trainer Ronald Koeman vom FC Barcelona hat betont, dass er sich einen Verbleib von Offensivspieler Ousmane Dembele über den Sommer hinaus wünscht.

"Körperlich hat er sich enorm verbessert. Ich denke, das war der Schlüssel dazu, konstant in so vielen Spielen Qualität zu zeigen. Also, ja, wenn es nach mir geht, hätte ich gerne, dass er bei uns bleibt", sagte Koeman am Montagabend nach dem 1:0-Sieg Barcas gegen Real Valladolid.

Barca will wohl schnellstmöglich mit Dembele verlängern

Dembele, der 2017 für 135 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Katalonien gewechselt war, hat sich bei Barca nach vielen oft verletzungsbedingten Problemen in den vergangenen Jahren in dieser Saison zu einem Leistungsträger entwickelt. "Er ist ein wichtiger Spieler", lobte auch Koeman den Franzosen, der gegen Valladolid kurz vor Schluss das Siegtor erzielte: "Er hat das mit seiner Leistung heute und vor allem dem Tor mal wieder gezeigt. Ousmanes Entwicklung in dieser Spielzeit ist sehr gut."

Wurde Dembele im Herbst vergangenen Jahres noch mit einem Wechsel zu Manchester United oder Juventus Turin in Verbindung gebracht, genießt eine Verlängerung des im Sommer 2022 auslaufenden Vertrages des 23-Jährigen inzwischen offenbar Priorität bei Barca. Laut Mundo Deportivo soll das neue Arbeitspapier schnellstmöglich unterschrieben werden.

Dembele kommt in dieser Saison bis dato auf zehn Tore und vier Vorlagen in 36 Einsätzen. Dank seines goldenen Tores gegen Valladolid rückte Barcelona auf Rang zwei vor und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid.