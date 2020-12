FC Barcelona: Verletzung von Ex-BVB-Star Ousmane Dembele sorgt angeblich für Ärger

Ousmane Dembele vom FC Barcelona ist mal wieder verletzt. Diesmal kreiden die Klub-Verantwortlichen die Blessur dem Franzosen selbst an.

Der hat angeblich langsam genug von den regelmäßig auftretenden Verletzung von Flügelstürmer Ousmane Dembele. Der Franzose fehlt den Katalanen aktuell seit dem 5. Dezember, als er sich im -Spiel gegen Cadiz eine Oberschenkelverletzung zuzog. Diese Blessur hätte angeblich nach Ansicht der Klub-Verantwortlichen vermieden werden können. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS .

Demnach habe Dembele bereits kurz nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit ein Stechen im Oberschenkel gespürt. Trotzdem habe er weitergespielt und damit die Verletzung verschlimmert. Konsequenz: Er fehlt seinem Klub nun erneut mehrere Wochen lang.

Dembele nur bei einem Bruchteil der Partien einsatzfähig

Nach Ansicht der Katalanen soll sich Dembele zu wenig mit den Ratschlägen der Ärzte beschäftigen. Schon in der vergangenen Saison gerieten der Verein und der Franzose mehrmals wegen des Verhaltens des 23-Jährigen, was Blessuren angeht, aneinander.

Mehr Teams

Dembele war 2017 für 130 Millionen Euro von zum FC Barcelona gewechselt und hatte seitdem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die hohen Erwartungen erfüllte er bislang nicht.

In der vergangenen Saison kam er nur in fünf Ligaspielen für die Katalanen zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit steht er bei zwölf Einsätzen (vier Tore, zwei Assists).