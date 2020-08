FC Barcelona: Lionel Messi schon in der Halbzeit des 2:8 gegen den FC Bayern am Boden zerstört

Die heftige Klatsche seines FC Barcelona gegen die Bayern am Freitagabend setzte Superstar Lionel Messi offenbar besonders zu.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte! Ein Bild, das einen völlig desillusionierten Lionel Messi zeigt, ging am Freitagabend viral und verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Sozialen Netzwerken. Es zeigt den Kapitän des , wie er mit hängendem Kopf und leerem Blick in der Barca-Kabine sitzt. Im Türrahmen steht ebenso frustriert Keeper Marc-Andre ter Stegen.

Bemerkenswert: Das Foto entstand nicht etwa nach der 2:8-Klatsche für den spanischen Vizemeister, sondern es wurde bereits in der Halbzeit geschossen. Da lag Barcelona schon mit 1:4 gegen wie entfesselt aufspielende Münchner hinten und Messi und ter Stegen machten nicht den Eindruck, als glaubten sie noch an ein Wunder.



Vielmehr dürfte vor allem der 33 Jahre alte Messi bereits begriffen haben, dass ihm durch die Pleite im Viertelfinale die Chance auf einen weiteren Gewinn der Königsklasse entglitten war.

FC Barcelona: Lionel Messi und Co. scheiterten auch gegen Rom und Liverpool

Viermal gewann der Starstürmer die Königsklasse bereits mit den Blaugrana, der letzte Triumph liegt dabei aber bereits fünf Jahre zurück.

Seitdem leistete sich der Mitfavorit mehrere bittere Ausscheiden und verlor unter anderem in den letzten beiden Jahren trotz großen Vorsprungs noch die Paarungen gegen die Roma und den .