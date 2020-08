Offiziell: Ronald Koeman ist neuer Trainer des FC Barcelona

Der FC Barcelona hat einen Nachfolger für Quique Setien gefunden: Mit Ronald Koeman übernimmt ein Ex-Spieler des Klubs das Trainer-Amt.

Der bisherige niederländische Bondscoach Ronald Koeman (57) ist neuer Cheftrainer des spanischen Erstligisten . Dies gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt. Außerdem übernimmt Ramon Planes, bisher Kaderplaner bei den Barca, den Posten des ebenfalls freigestellten Eric Abidal als Sportdirektor.

Am Montag hatte sich der Renommierklub, der im Viertelfinale der vergangenen Freitag in Lissabon 2:8 gegen Bayern München verloren hatte, von Coach Quique Setien getrennt. Am Dienstag musste auch Abidal gehen.

Barca kauft Koeman aus seinem Vertrag heraus

Koeman, Europameister von 1988, war einst Profi bei den Katalanen. Er soll einen Dreijahresvertrag in Barcelona erhalten. Koeman war noch bis 2022 an den Königlich-Niederländischen Fußball-Bund KNVB gebunden.