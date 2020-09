FC Barcelona: Lionel Messis Vater vor Treffen mit Barca-Präsident Bartomeu - Inter-Sportdirektor schließt Transfer aus

Lionel Messis Vater reist offenbar nach Barcelona, um mit Barca-Präsident Bartomeu zu sprechen. Derweil scheint ein Inter-Transfer vom Tisch zu sein.

In den festgefahrenen Zwist zwischen dem spanischen Top-Klub und dem wechselwilligen sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi könnte Bewegung kommen. Wie der argentinische Sportsender TyC Sports berichtet, ist Messis Vater und Manager Jorge am Dienstag in seiner Heimatstadt Rosario in einen Privatflieger mit dem Ziel Barcelona gestiegen. Am Mittwoch stehe ein Treffen mit Barca-Präsident Josep Bartomeu auf dem Programm.

Stürmerstar Lionel Messi (33) war am Montag dem Trainingsstart der Katalanen ferngeblieben, nachdem er am Tag zuvor bereits nicht zum Coronatest erschienen war. Spanische Medien berichteten am Dienstag, dem Argentinier drohe eine saftige Geldstrafe , sollte er weiter die Trainingseinheiten von Barca boykottieren.

Lionel Messi vor Transfer: Barca pocht auf Ausstiegsklausel

Messi, der als 13-Jähriger in die katalanische Metropole gewechselt und in den vergangenen 15 Jahren für die Barca-Profimannschaft in 731 Pflichtspielen 634 Tore erzielt hatte, pocht auf sofortige Auflösung seines bis 2021 laufenden Vertrags.

Es droht eine juristische Auseinandersetzung, weil der Klub davon ausgeht, dass die Klausel für einen vorzeitigen Vertragsausstieg von Messi abgelaufen ist.

Die spanische Liga hatte im Konflikt zuletzt den Klub unterstützt. La Liga teilte mit, dass die Ausstiegsklausel, derzufolge der Argentinier die Katalanen vorzeitig nur für eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro verlassen dürfe, nach wie vor gültig sei.

Messi nach Mailand? Inter-Sportdirektor schließt Transfer aus

Als aussichtsreichster Kandidat für eine Verpflichtung Messis gilt Manchester City , das von seinem früheren Mentor Pep Guardiola trainiert wird.

ist derweil wohl keine Option mehr. Piero Ausilio, Sportdirektor des italienischen Vizemeisters, schloss eine Verpflichtung des Argentiniers gegenüber Sky Sport kategorisch aus: "Wir werden Leo Messi nicht verpflichten. Ich weiß gar nicht, wo diese verrückten Gerüchte herkommen."