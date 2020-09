FC Barcelona: Satte Geldstrafe für Trainingsschwänzer Lionel Messi?

Das Fernbleiben vom Barca-Training könnte für Torjäger Lionel Messi eine teure Angelegenheit werden.

Dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi, der am Montag das Auftakttraining des katalanischen Renommierklubs geschwänzt hatte, droht eine saftige Geldstrafe, sollte er weiter die Trainingseinheiten von Barca boykottieren. Das berichten spanische Medien.

Der 33 Jahre alte Superstar will nach 20 Jahren im Verein den Ex-Meister unbedingt verlassen. Es droht eine juristische Auseinandersetzung, weil der Klub davon ausgeht, dass die Klausel für einen vorzeitigen Vertragsausstieg von Messi nicht mehr gültig ist .

FC Barcelona: Erstes Koeman-Training ohne Lionel Messi

Fast schon erwartungsgemäß hatte der neue Barca-Coach Ronald Koeman am Montagabend zum Trainingsauftakt vergeblich auf Messi gewartet. In spanischen Medien wird nun über eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 Prozent des Monatsgehalts spekuliert.

Messi war schon am Sonntag den Coronatests des Klubs ferngeblieben . Die spanische Liga hatte unterdessen im Konflikt den Klub unterstützt . La Liga teilte am Sonntag in einer offiziellen Erklärung mit, dass die Ausstiegsklausel, derzufolge der Argentinier die Katalanen vorzeitig nur für eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro verlassen dürfe , nach wie gültig sei.

Die Anwälte Messis halten dem entgegen, das ihr Mandant wegen des verspäteten Saisonendes auch nach dem eigentlichen Termin (10. Juni) noch fristgerecht kündigen könne und somit ablösefrei sei. Der Kontrakt des Südamerikaners in Barcelona hat noch eine Laufzeit bis 2021.

This was the first workout under the Dutch coach. pic.twitter.com/i2Slm9GvJV — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020

Der langjährige Barca-Funktionär Toni Freixa (51) kritisierte unterdessen die Art und Weise, wie Messi seinen Wechselwunsch bei Barca hinterlegt habe. "Dass Messi nun derart einseitig über eine schriftliche Mitteilung seinen Wechsel ankündigt und einfach nicht mehr auftaucht, weist auf einen tiefen Konflikt hin, den sowohl Barca als auch den Spieler selbst in ein schlechtes Licht rücken", sagte Freixa im Interview mit Goal und SPOX : "Messis Verhalten ist aus meiner Sicht überraschend und enttäuschend."

: Barcelona trifft zum Auftakt auf den FC Elche

Ob Messi zum Auftakt von La Liga (11. bis 13. September) nochmals für Barca aufläuft, erscheint sehr zweifelhaft. Die Katalanen treffen am ersten Spieltag zu Hause im Estadio Camp Nou auf Aufsteiger FC Elche.

Die Fronten sind jedenfalls verhärtet, am Mittwoch soll es eine Zusammenkunft der Rechtsvertreter beider Parteien geben. Es dürften allerdings zähe Verhandlungen mit einem nur schwer einzuschätzenden Ende geben.