FC Barcelona: Keine Rückkehr ins Mannschaftstraining? Lionel Messi wird Teilnahme am Coronatest verweigern

Wegen seiner verzwickten vertraglichen Situation beim FC Barcelona wird Lionel Messi am Sonntag nicht am obligatorischen Coronatest teilnehmen.

Lionel Messi wird sich nach Informationen von Goal und SPOX am Sonntag nicht mit dem restlichen Kader des auf das Coronavirus testen lassen. Die Teilnahme am Test gilt als Voraussetzung, um nach dem Urlaub ins Mannschaftstraining einsteigen zu dürfen. Das Ganze kann somit als weiteres Indiz für einen nahenden Abschied Messis gesehen werden.

Messi hatte den Verein am Dienstag offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, ihn vor Ende seines bis 2021 laufenden Vertrags verlassen zu wollen. Indem der 33-Jährige von einer Klausel Gebrauch machte, die es ihm ermöglicht, Barca am Saisonende ablösefrei zu verlassen, ist der Vertrag aus Sicht von Messis Anwälten aufgelöst.

Sollte Messi jedoch an dem für Sonntag geplanten Coronatest teilnehmen, würde er damit anerkennen, noch immer ein Spieler des FC Barcelona zu sein. Diesen Eindruck wollen Messis Anwälte unbedingt vermeiden, ehe seine vertragliche Situation beim spanischen Vizemeister nicht abschließend geklärt ist.

Die Option, die es Messi ermöglicht hätte, sich ablösefrei einem neuen Verein anzuschließen, ist offiziell Anfang Juni abgelaufen. Will er nun gehen, muss die vertraglich vereinbarte Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro gezogen werden.

Da der zeitliche Rahmen der abgelaufenen Saison wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht eingehalten werden konnte, soll auch die für den 10. Juni datierte Frist nicht gültig sein. Ein vorzeitiger Abschied Messis könnte somit weiterhin möglich sein.