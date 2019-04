FC Barcelona: Lionel Messi stellt beeindruckende Bestmarke auf

Mit seinem sechsten direkten Freistoßtreffer in der laufenden -Saison hat Lionel Messi vom eine neue Bestmarke aufgestellt.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 2006/07 gelang es keinem Spieler in den fünf Top-Ligen Europas, in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten sechs oder mehr Freistöße direkt zu verwandeln.

Beim wilden 4:4-Remis der Katalanen am Dienstag in Villarreal wurde Messi bis zur 61. Minute geschont und beim Stand von 2:2 eingewechselt. In der 90. Minute versenkte er dann einen Freistoß zum 3:4-Anschluss im Netz.

6 - @FCBarcelona's Lionel Messi is the first player in the top five European leagues to score 6+ direct free-kick goals in consecutive seasons since at least 2006/07. Magic. pic.twitter.com/9tWU9PXhWA