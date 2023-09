FC Barcelona: João Cancelo hätte sich Rückkehr zum FC Bayern wohl vorstellen können

Der FC Bayern wollte vor dem Ende des Transferfensters noch seine Viererkette verstärken. João Cancelo soll Interesse an einer Rückkehr gehabt haben.

WAS IST PASSIERT? João Cancelo galt beim FC Bayern für kurze Zeit als möglicher Nachfolger von Benjamin Pavard. Laut der spanischen Sport haben sich die Bayern nach dem 29-Jährigen erkundigt. Und der Portugiese hätte sich nach seiner Leihe in der abgelaufenen Rückrunde erneut ein Engagement beim deutschen Rekordmeister vorstellen können berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Doch Cancelo gab dem FC Barcelona bereits seine mündliche Zusage und stand zu der Einigung. Der FC Bayern hätte den 44-fachen portugiesischen Nationalspieler jedoch schon am Anfang des Transferfenster verpflichten können, als er nach seiner Leihe beim FCB per Kaufoption hätte bleiben können – der FC Bayern lehnte ab.

WIE GING ES WEITER? Am Abend des Deadline-Days machten die Katalanen dann die Doppel-Leihe von Cancelo (Manchester City) und João Félix (Atletico Madrid) offiziell, während der FC Bayern gänzlich leer ausging.

