Joao Felix wechselt per Leihe zum FC Barcelona - auch Joao Cancelo kommt zu Barça

Joao Felix wechselt kurz vor Ende des Transferfensters nach Barcelona - und ein Landsmann tut es ihm gleich.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona leiht Offensivspieler Joao Felix für ein Jahr von Atlético Madrid aus. Das verkündete der spanische Meister am Freitagabend ebenso wie die Verpflichtung von Joao Cancelo. Auch Letzterer kommt für eine Saison per Leihe von Manchester City.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine Kaufoption hat Barça in beiden Fällen nicht. Der Kontrakt von Felix bei Atlético ist noch bis 2027 datiert, Cancelo steht bei City noch ebenso lange unter Vertrag.

Bei seinem Stammverein hatte Felix in der neuen Saison bislang noch keine Einsatzminute gehabt. Vergangene Spielzeit war er in der Rückrunde an den FC Chelsea verliehen worden.

Cancelo indes verbrachte die Rückrunde der vergangenen Saison per Leihe beim FC Bayern. Auch er machte in der neuen Runde noch kein Pflichtspiel.

