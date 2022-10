Bericht: FC Barcelona hat Interesse an Villarreals Nicolas Jackson

Der FC Barcelona sucht für den kommenden Sommer nach ablösefreien Spielern - und hat dabei ein Auge auf einen Villarreal-Star geworfen.

Der FC Barcelona hat Interesse an einer Verpflichtung des 21-jährigen Nicolas Jackson, der aktuell beim LaLiga-Rivalen FC Villarreal unter Vertrag steht. Das berichtet die Mundo Deportivo. Jacksons Vertrag läuft noch bis Juni 2023, er wäre also zur nächsten Spielzeit ablösefrei zu haben.

Das passt perfekt in Barças Transferphilosophie für den kommenden Sommer. Seitens der Katalanen hieß es bereits, dass man für 2023 den Fokus auf ablösefreie Spieler legen werde. Doch die Konkurrenz im Kampf um den 21-jährigen Rechtsaußen ist groß.

Nicolas Jackson: Zwei englische Klubs interessiert

Laut Football Insider ist der FC Everton ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert, so auch Aston Villa. Dort würde Jackson unter seinem Ex-Trainer Unai Emery auflaufen. Welchen Verein das junge Supertalent bevorzugt - oder ob Jackson gar bei Villarreal verlängern möchte - ist bislang nicht bekannt.

In der laufenden Saison stand der 19-Jährige in 19 Pflichtspielen für seinen Klub auf dem Rasen, erzielte dabei drei Tore und legte zwei weitere Treffer auf. Seine immer stärker werdenden Leistungen wecken das Interesse von immer mehr Klubs in ganz Europa.