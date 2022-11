BVB: FC Barcelona interessiert sich wohl erneut für Thomas Meunier

Zum dritten Mal ist der FC Barcelona angeblich an Thomas Meunier dran. Diesmal wollen die Katalanen wohl im Januar zuschlagen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Thomas Meunier von Borussia Dortmund. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach seien die Katalanen bereits mit dem Belgier in Kontakt getreten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça war bereits in den letzten beiden Transferphasen an Meunier dran, zu einem Wechsel kam es aber nicht. "Es hätte passieren können. Barcelona hat einen verlässlichen Rechtsverteidiger zu einem erschwinglichen Preis gesucht. Ich habe in ihr Profil gepasst", erklärte Meunier Het Laatste Nieuws. Angeblich war die Ablöseforderung der Dortmund zu hoch: Sie hätten zwischen 15 und 20 Millionen Euro für Meunier verlangt.

Barça ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, da der Klub mit Héctor Bellerín und Sergi Roberto aktuell nicht zufrieden ist. Der ebenfalls für diese Position eingekaufte Sergiño Dest spielt mittlerweile bei der AC Milan.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona will Meunier dem Bericht zufolge bereits im Januar holen. Nachdem die Kontaktaufnahme zum Spieler selbst angeblich schon erfolgt ist, müssten die Katalanen auf den BVB zukommen und sich mit den Schwarz-Gelben über eine Ablösesumme einig werden, damit es zum Transfer kommt. Meunier hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag in Dortmund.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Meunier kam 2020 ablösefrei von PSG zum BVB. Dort steigerte er sich nach einer schwachen Debütsaison und wurde zum Stammspieler hinten rechts. In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt er nur auf acht Einsätze, da er von Mitte Oktober bis zur WM-Pause mit einem Jochbeinbruch ausfiel.