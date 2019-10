FC Barcelona vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Champions-League-Übertragung

In der Champions League kommt es zum Kracher zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand. Goal liefert alle Infos zum Duell in TV und LIVE-STREAM.

Zweiter Spieltag in CL-Hammergruppe F: Der amtierende spanische Meister trifft auf den italienischen Top-Klub , der derzeit die als Tabellenführer anführt. Anpfiff im Camp Nou ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Der FC Barcelona ist nicht ideal in die neue Saison gestartet, steht man in nach sieben Spielen doch nur auf Platz vier. Dennoch ist man in Schlagdistanz zu Spitzenreiter . Derweil muss der Klub von Weltfußballer Lionel Messi auch in der auf der Hut sein. Nach dem 0:0 in Dortmund wäre ein Heimsieg gegen die Nerazzurri Balsam für die Seele von Ernesto Valverde.

Auf der Gegenseite kommt Inter Mailand mit einer überragenden Serie nach Barcelona. Die Mannschaft von Antonio Conte ist ungeschlagener Spitzenreiter der Serie A,hat alle sechs Spiele gewonnen und erst zwei Gegentreffer kassiert. Im ersten Gruppenspiel gegen Underdog schwächelte der Mailänder Stadtklub jedoch ein wenig (1:1). Deswegen wäre es für Lukaku, de Vrij und Co. sicher gut, wenn man Katalonien ohne Niederlage wieder verlassen würde.

FC Barcelona vs. Inter Mailand in der Champions League heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert eine Übersicht über die Möglichkeiten, wie Ihr die vollen 90 Minuten CL-Fußball anschauen könnt.

UEFA Champions League: FC Barcelona vs. Inter Mailand auf einen Blick

Duell FC Barcelona vs. Inter Mailand Datum Mittwoch, 2. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona ( ) Zuschauer 99.354 Plätze Schiedsrichter Damir Skomina (Slowenien) Aufstellungen Hier geht's direkt zu den Line-Up's

FC Barcelona vs. Inter Mailand: Die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen

In der Champions League kommt es zum Kracher zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand. In diesem Abschnitt verraten wir, wo die vollen 90 Minuten live im Stream gezeigt / übertragen werden.

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Es gibt am Mittwochabend in ganz nur eine einzige Möglichkeit, wie Ihr die ganze Partie von Barca gegen Inter live anschauen könnt. Diese lautet DAZN! Der Streamingdienst überträgt die Begegnung um 21 Uhr im LIVE-STREAM - und das auch noch kostenlos.

DAZN ist seit einiger Zeit einer der Rechteinhaber der UEFA Champions League und zeigt eine Vielzahl an Spielen live und in voller Länge auf seiner Plattform. Hier erhaltet Ihr nun alle Infos zum Spiel Barca vs. Inter am Mittwoch:

Start: pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr

pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr Kommentator: Andreas Renner

Experte: Lutz Pfannenstiel

Der direkte Weg zum Spiel im LIVE-STREAM: www.dazn.com

Nun wisst Ihr also, dass die Begegnung nur auf DAZN zu sehen ist. Ihr fragt Euch aber dennoch, wie das mit dem Gratismonat funktionieren kann? Dann lest weiter, im nächsten Abschnitt erklären wir das ganz detailliert.

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN sehen - der Gratismonat

FC Barcelona vs. Inter Mailand - so lautet das Top-Spiel am Mittwochabend. Die gute Nachricht für Euch ist, dass Ihr den Kracher kostenlos im LIVE-STREAM anschauen könnt, das DAZN jedem Kunden einen Gratismonat schenkt.

Ihr ahnt es schon: Für die Nutzung von DAZN müsst Ihr Euch beim Streamingdienst registrieren, nur dann erhaltet Ihr das 30-tägige Testpaket des Senders. Ein weiterer Vorteil für Euch als Nutzer ist, dass Ihr neben der CL heute live auch viele andere Sportevents erhaltet, die Ihr in voller Länge genießen könnt. Dazu zählen unter anderem weiter Begegnungen der UCL, die komplette , die Serie A, LaLiga, die und auch andere Sportarten wie Grand-Slam-Tennis, Darts, Handball, die NFL und, und, und.

DAZN macht es möglich! Nach Ende des Gratismonats wird das Abonnement automatisch verlängert, sofern Ihr vor dem Ablauf der Testtage nicht kündigt. Der Vorteil ist jedoch, dass Ihr für nur 11,99 Euro im Monat den kompletten Service von DAZN genießen könnt. Entscheidet Ihr Euch zudem dafür, DAZN gleich für ein ganzes Jahr zu buchen (Jahresabonnement kostet 119,99 Euro), dann spart Ihr Euch ein paar Euro.

FC Barcelona vs. Inter Mailand: Auf diesen Geräten läuft der LIVE-STREAM von DAZN

Laptop / Computer: Im Internet findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.com Handy, Tablet, Smart-TV und Co.: Ladet Euch hier die kostenlose DAZN-App herunter

FC Barcelona vs. Inter Mailand live auf DAZN: Fragen?

Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei. Dort findet Ihr alle Antworten auf all Eure Fragen:

FC Barcelona vs. Inter Mailand: Die Champions League heute live im TV sehen - so geht's

Wir haben im oberen Abschnitt beschrieben, dass DAZN mit seinem LIVE-STREAM zu FC Barcelona vs. Inter Mailand die einzige Möglichkeit ist, wie die vollen 90 Minuten live angesehen werden können. Nun werfen wir noch einen Blick auf die Übertragung der vollen 90 Minuten live im TV.

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute live auf mit DAZN mit dem Smart-TV

Der CL-Kracher zwischen der Blaugrana und dem Mailänder Stadtklub ist das Top-Duell am Mittwochabend. Wie im oberen Abschnitt schon beschrieben, ist und bleibt DAZN der einzige Weg, wie die vollen 90 Minuten live laufen. Wollt Ihr echtes TV-Feeling erzeugen und die Begegnung live im Fernsehen sehen, dann müsst Ihr den LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV ziehen. Das ist gar nicht schwer und geht in relativ kurzer Zeit. Klappt das, dann werden die vollen 90 Minuten im TV laufen.

Was müsst Ihr also tun? Einfach Euer mobiles Gerät (sei es Smartphone oder Laptop) mit dem TV-Bildschirm verbinden und auf den entsprechenden Kanal umstellen. Im folgenden Absatz bekommt er eine detaillierte Anleitung.

FC Barcelona vs. Inter Mailand auf dem Smart-TV sehen - so geht's

Anpfiff zum Kracher ist um 21 Uhr im Camp Nou, zu diesem Zeitpunkt solltet Ihr Euren LIVE-STREAM bereits geöffnet haben. Hier erfahrt Ihr, wie FC Barcelona vs. Inter Mailand schnellstmöglich auf dem TV läuft.

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt FC Barcelona vs. Inter Mailand mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute im LIVE-TICKER verfolgen

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr nicht öffnen und damit fällt auch die Übertragung zu FC Barcelona vs. Inter Mailand live im TV flach? Dann braucht Ihr schnellstmöglich eine Alternative, da um 21 Uhr bereits der Anstoß ertönt.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Barca vs. Inter seht Ihr zwar keine LIVE-Bilder von der Begegnung in Spanien, jedoch bekommt Ihr eine detaillierte LIVE-Kommentierung von der Partie, die für beide Teams durchaus richtungsweisend ist.

Rund 30 Minuten vor dem Anpfiff, den Referee Damir Skomina ausführen wird, beginnen die Vorberichte zur Begegnung. Ihr erfahrt dabei alles zur Personalsituation beider Teams, der tabellarischen Ausgangslage und der Formkurve. Klickt Euch mal rein!

FC Barcelona vs. Inter Mailand live im Ticker - die Goal-App herunterladen:

Gegen 20 Uhr steht fest, welche Mannschaftsaufstellungen Ernesto Valverde und Antonio Conte für die CL-Partie gewählt haben. Dann findet Ihr sie auch hier.

Champions League: FC Barcelona und Inter Mailand im direkten Vergleich

FC BARCELONA (insgesamt bislang 12 Duelle) INTER MAILAND 6 Siege 2 4 Unentschieden 4 2 Niederlagen 6 20 Tore 9

FC Barcelona vs. Inter Mailand in der Champions League live sehen: Die Übertragung in der Übersicht