FC Barcelona verpflichtet Íñigo Martínez aus Bilbao

Barcelona hat einen neuen Star für die Abwehrzentrale: Íñigo Martínez kommt aus Bilbao, kostet keine Ablöse.

WAS IST PASSIERT? Innenverteidiger Íñigo Martínez wechselt von Athletic Bilbao zum FC Barcelona. Die Katalanen vermeldeten den Transfer am Mittwoch offiziell.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 32-jährige Spanier kommt nach seinem Vertragsende in Bilbao ablösefrei und unterschreibt in Barcelona einen Vertrag bis 2025. Die Ausstiegsklausel für Martínez ist auf 400 Millionen Euro festgelegt.

Martínez ist Barças bisher zweiter echter Neuzugang in diesem Sommer: Auch Ilkay Gündogan (von Manchester City) wurde ablösefrei verpflichtet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Martínez spielte bisher für Real Sociedad und Athletic Bilbao.

2018 war der 20-fache spanische Nationalspieler nach Bilbao gewechselt, insgesamt lief er 177-mal für die Basken auf. Vergangene Saison absolvierte Martínez verletzungsbedingt lediglich 18 Pflichtspiele (ein Tor).