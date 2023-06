FC Barcelona: Ilkay Gündogan kommt ablösefrei von Manchester City

Nach sieben Jahren und der Krönung mit dem Triple verlässt Gündogan die Skyblues. Seine neue Aufgabe liegt in Barcelona.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan wechselt ablösefrei von Manchester City zum FC Barcelona. Das gab der spanische Meister am Montag offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gündogan hat bei Barça einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, mit Option auf eine weitere Saison. Er soll angeblich zehn Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

Der Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro. Sein Arbeitspapier in Manchester war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

City hätte Gündogan gerne gehalten, der 32-Jährige entschied sich nun aber für einen Wechsel ins Camp Nou. Mit den Katalanen war Gündogan schon seit längerem in Verbindung gebracht worden, auch über eine mögliche Rückkehr zu Borussia Dortmund gab es Gerüchte.

WAS SAGEN DIE BETEILIGTEN? Am Ende wurde es Barcelona. "Seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, eines Tages dieses Trikot tragen zu dürfen", schrieb Gündogan in einem Beitrag für die Players' Tribune. Er wolle "helfen, Barca dahin zurückzubringen, wo sie hingehören".

Von City verabschiedete er sich nach einer Saison "wie im Film" mit emotionalen Worten. Er habe sich dort "jeden einzelnen Traum, den ich je hatte, erfüllt" - auch seine "Obsession" Champions-League-Sieg. Für City hat Gündogan "nichts als Liebe in meinem Herzen. Hoffentlich treffen wir uns bald im Champions-League-Finale wieder."

Schon am Mittwoch hatte es Berichte über den erfolgreichen Medizincheck und den bevorstehenden Wechsel des Mittelfeldspielers gegeben. In Barcelona trifft er nun unter anderem auf den früheren Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, mit Gündogan will der Großklub auch in der Königsklasse wieder angreifen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gündogan war 2016 für 27 Millionen Euro vom BVB zu City gewechselt.

Für die Engländer absolvierte der deutsche Nationalspieler in sieben Jahren insgesamt 304 Pflichtspiele (60 Tore), der Triple-Gewinn in der abgelaufenen Spielzeit war die Krönung von Gündogans Zeit in Manchester.