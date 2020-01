FC Barcelona vs. FC Granada: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alle Infos zum LaLiga-Spiel

Barcelonas neuer Trainer Quique Setien feiert im Heimspiel gegen Granada seine Premiere. Goal erklärt, wo das Duell live zu sehen ist.

Die Rückrunde in Spaniens beginnt - und beim Tabellenführer beginnt ein neues Kapitel: Gegen Granada sitzt zum ersten Mal Quique Setien auf der Trainerbank des Tabellenführers. Anstoß im Camp Nou in Barcelona ist am Sonntag um 21 Uhr.

Nach dem Halbfinal-Aus in der Supercopa gegen zog der FC Barcelona die Reißleine und entließ am Montag Coach Ernesto Valverde. Nachfolger des Übungsleiters wurde Quique Setien, der zuletzt für aus Sevilla verantwortlich war. Er sitzt am Sonntag nun zum ersten Mal auf der Bank der Katalanen. Ihm steht dabei allerdings Stürmer Luis Suarez nicht zur Verfügung, der nach einer Knieoperation vier Monate lang ausfällt.

Die Gäste aus Granada mischten in der ersten Saisonhälfte ganz oben mit. Zwischenzeitlich führte der Aufsteiger sogar die Tabelle an, doch inzwischen sind die Andalusier, denen zuletzt nur zwei Siege aus den vergangenen neun Liga-Duellen gelangen, auf einen Mittelfeldplatz abgerutscht.

FC Barcelona gegen Granada könnt Ihr im LIVE-STREAM im Internet und auf dem TV-Gerät verfolgen. In diesem Artikel erhaltet Ihr alle entsprechenden Infos dazu. Schaut kurz vor dem Anpfiff für die Aufstellungen der beiden Mannschaften vorbei!

FC Barcelona vs. Granada: Die Daten zum Spiel in LaLiga

Duell FC Barcelona vs. Granada Datum So., 19. Januar 2020 | 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer 99.354 Plätze

FC Barcelona vs. Granada: Wird das LaLiga-Duell im TV gezeigt?

Die Spiele von Barcelona sind zweifelsohne meist attraktiv. Hat sich deshalb aber ein deutscher TV-Sender auch die Rechte an den Duellen der Katalanen gesichert? Nein. In verfügt kein Sender über die Möglichkeit die Partien der spanischen Liga auf die Bildschirme zu bringen.

Die Premiere von Barca-Coach Quique Setien wird deshalb weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, das Duell in einem LIVE-STREAM auf dem TV-Gerät laufen zu lassen.

Alle Infos, wie Ihr über die Streaming-Plattform DAZN das Spiel auf dem Fernseher zum Laufen bringt, bekommt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Barcelona vs. Granada: Genießt LaLiga via LIVE-STREAM auf DAZN! So geht's

Das Streaming-Portal DAZN hat sich das Rechtepaket an der spanischen Liga gesichert - und zeigt Euch deshalb den FC Barcelona im Duell mit Granada im LIVE-STREAM. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr.

Am Mikrofon begleiten Euch während der 90 Minuten aus dem Camp Nou Kommentator Uli Hebel und Experte Jonas Hummels. Der Bruder des ehemaligen deutschen Nationalspielers hat sich mit seinen präzisen Analysen und tiefen Einblicken einen Namen gemacht und wird Euch auch bei dieser Partie interessante Details nennen können.

Um auf DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo beim Streaming-Anbieter. Das könnt Ihr 30 Tage lang umsonst testen. Nach diesem Gratismonat entscheidet Ihr dann, ob Ihr kündigen oder das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern wollt. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, zahlt Ihr insgesamt nur 119,99 Euro.

Sobald Ihr registriert seid, könnt Ihr alle LIVE-STREAMS auf sämtlichen mobilen Geräten abrufen. Somit könnt Ihr auch unterwegs auf Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop das Barcelona-Spiel genießen. Für die Fans, die lieber vor dem Fernseher sitzen, gibt es die DAZN-App: Sie bringt die Streams auf das Smart-TV-Gerät oder verbindet die Playstation mit dem Fernseher.

DAZN hat nicht nur die spanische Liga im Programm. Auch Spiele der , der und sogar der gibt es für Euch auf der Plattform. Hier ist die Übersicht über das komplette DAZN-Programm.

FC Barcelona vs. Granada: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Falls Ihr die LIVE-Übertragung am Sonntagabend verpasst habt, könnt Ihr schon kurz nach dem Abpfiff auf DAZN ein Video mit den Highlights der Partie bekommen. Der Zusammenschnitt der besten und entscheidenden Szenen steht allen DAZN-Abonnenten auf Abruf zur Verfügung.

Wem die Highlights nicht reichen, der kann sich auf DAZN auch das komplette Match im Re-Live noch einmal anschauen. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier.

FC Barcelona vs. Granada: Goal hat den LIVE-TICKER

Goal ist die größte Fußball-Webseite der Welt - und bietet Euch deshalb auch für das Duell zwischen Barcelona und Granada den Rundum-Service: Mit dem LIVE-TICKER seid Ihr hautnah im Camp Nou mit dabei und verpasst kein Tor, keine Karten und keine entscheidenden Szenen.

Der TICKER ist außerdem die perfekte Ergänzung zum LIVE-STREAM, denn hier bekommt Ihr zusätzlich viele interessante Zahlen und Statistike. Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

FC Barcelona vs. Granada: Die Aufstellungen der Teams

Wenn beide Trainer ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie rund eine Stunde vor dem Anpiff hier.

