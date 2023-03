Gerard Piqué plaudert Rücktritt von Ex-Mitspieler vom FC Barcelona aus

Noch vor der offiziellen Verkündung hat Gerard Pique erklärt, dass Bojan Krkic aufhört.

WAS IST PASSIERT? Gerard Piqué hat den Rücktritt seines ehemaligen Barça-Kameraden Bojan Krkic ausgeplaudert. In dieser Woche wird der Stürmer, der einst als "neuer Lionel Messi" gehandelt wurde, seine Stiefel an den Nagel hängen.

WAS WURDE GESAGT? In einem Livestream zu seiner Kings League sagte Piqué: "Bojan verabschiedet sich am Donnerstag. Er tritt im Camp Nou zurück. Ich werde das Event besuchen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bojan Krkic ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag beim japanischen Klub Vissel Kobe Ende Januar ausgelaufen war. Bereits vor einigen Wochen hatte er angekündigt, künftig auchRadrennen bestreiten zu wollen .

Der 32-Jährige und Pique spielten von 2008 bis 2011 gemeinsam für den FC Barcelona und gewannen in jener Zeit unter anderem zweimal die Champions League. Piqué selbst hatte im Herbst 2022 das Ende seiner Profikarriere verkündet.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bojan Krkic stammt aus Barcelonas Talentschmiede La Masia und galt zu Beginn seiner Profilaufbahn als riesiges Talent. 2008 absolvierte er als Teenager sein einziges Länderspiel für Spanien.

Allerdings stagnierte seine Entwicklung im Laufe der Jahre und 2011 wechselte er zur Roma. Es folgten unter anderem Stationen bei Milan, Ajax, Stoke City und Mainz 05. Von 2021 bis 2023 spielte er an der Seite von Andrés Iniesta, eines weiteren Barcelona-Weggefährten, in Kobe.