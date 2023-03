Bojan Krkic galt als der neue Lionel Messi: Mit 32 will er nun Radrennfahrer werden

Der Stürmer hat eine ungewöhnliche Karriere hingelegt. Jetzt strebt er eine Laufbahn im Radsport an.

Es gab eine Zeit, da war Bojan Krkic der angehende Superstar im Weltfußball. Er schoss in Barcelonas Talentschmiede La Masia alles kurz und klein und machte sich auch als Teenager bei den Profis der Blaugrana einen Namen. Vergleiche zwischen dem schmächtig und unschuldig wirkenden Angreifer und dem damals gerade explodierenden Lionel Messi machten die Runde. Krkic war einer der ersten "neuen Messis", von denen es in den Folgejahren so viele geben sollte – und von denen doch niemand an das Original heranreichte.

Der Hype um Krkic war durchaus nachvollziehbar. Mit 17 Jahren und 22 Tagen war er 2007 der jüngste Spieler, der für Barcas erste Mannschaft auflief. Wenig später wurde er zum zweitjüngsten Torschützen der Champions-League-Geschichte. Es folgte das Debüt in Spaniens Nationalmannschaft. 2010 unterschrieb er einen neuen Vertrag inklusive der damals horrenden fixen Ablöse von 100 Millionen Euro. Mit 21 hatte er die Champions League schon zweimal gewonnen.

Bojan Krkic wechselte 2011 vom FC Barcelona zur Roma

Allein: Seine Entwicklung hielt mit der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit nicht Schritt. Krkic etablierte sich nicht dauerhaft als Stammspieler in Barcelona und wechselte 2011 zur Roma. Was als Befreiungsschlag gedacht war, entpuppte sich aber auch nicht als Königslösung. Der Stürmer mit der feinen Technik erzielte für die Giallorossi magere sieben Tore und wechselte nach nur einem Jahr auf Leihbasis zu Milan. Es folgten eine kurze, erfolglose Rückkehr nach Barcelona und Stationen bei Ajax, Stoke City, Mainz 05, Deportivo Alavès und Montreal Impact. Stets wurde er als das einstige Wunderkind präsentiert, stets war er anschließend nur einer unter Vielen.

Mittlerweile ist Krkic im Alter von 32 Jahren vereinslos. Sein letztes Engagement hatte er in Japan bei Vissel Kobe. Sein 2022 auslaufender Vertrag wurde nach einem Treffer in 20 Spielen nicht verlängert.

Getty Images

Seine Karriere hat er noch nicht beendet. Dafür aber plant er nun, eine neue Laufbahn einzuschlagen – auf zwei Rädern. Mit seinem Ex-Barca- und Kobe-Gefährten Andres Iniesta, der sich abseits des Rasens ein lukratives Imperium aufgebaut hat, ist Krkic mittlerweile im Radsportgeschäft tätig. Zusammen haben sie die in Barcelona ansässige Firma Guava Bikes gegründet und verkaufen das Sportrad "Guava Spot" für rund 5.500 Euro.

Krkic aber will nicht nur Drahtesel verkaufen, sondern sie auch fahren. Der As sagte er kürzlich: "Wenn ich mich in diesem Projekt engagiere, dann soll es dauerhaft sein. Und ich will eine Verbindung zum Radsport haben. Das ist eine gute Gelegenheit, Sport und soziale Aktivitäten zu kombinieren. Ich könnte schon bald an Rennen teilnehmen, darauf bereit ich mich vor."

Bojan Krkic schwärmt vom Radfahren

Das Radfahren habe ihm "schon immer gefallen", so Krkic: "Das war schon als einfaches Fortbewegungsmittel so. In den letzten fünf Jahren habe ich die Liebe zum Mountainbiken entdeckt. Da kann ich rausgehen und meine eigenen Routen fahren. "

Das Jagen durch Wälder und Berge habe ihm auch als Training für seine Fußballerkarriere getaugt, betonte er: "Man legt viele Kilometer zurück, und es ist gut für den Körper."

Matsch statt grüner Rasen, Abfahrten statt Torjubel, quietschende Bremsen statt eleganter Dribblings: Für Bojan ist es die nächste überraschende Wendung in einer Laufbahn, die sich so ganz anders entwickelt hat, als es viele Fans vor 15 Jahren erwartet hätten.