FC Barcelona vs. FC Sevilla heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Copa del Rey

Im Halbfinale der Copa del Rey empfängt der FC Barcelona nach einem 0:2 im Hinspiel den FC Sevilla. Goal liefert alle Infos zur Übertragung.

Letzte Titel-Chance? Im Halbfinale der Copa del Rey steht das Rückspiel an: Der FC Barcelona kämpft nach einem 0:2 beim FC Sevilla um den Einzug ins Finale. Anpfiff ist heute um 21 Uhr im Camp Nou.

In der Meisterschaft hinken beide hinter Spitzenreiter Atletico Madrid her, in der Champions League ist die Ausgangsposition nach den Achtelfinal-Hinspielen denkbar schlecht: Die Copa del Rey ist vermutlich die letzte Titelchance für beide. Am Mittwoch entscheidet sich, ob der FC Barcelona oder der FC Sevilla das Endspiel im Olympiastadion zu Sevilla erreicht.

Die Generalprobe für das Halbfinale war ausgerechnet das Duell mit dem heutigen Gegner. Am vergangenen Samstag gewann der FC Barcelona am 25. Spieltag mit 2:0 beim FC Sevilla und bestätigte seine aufsteigende Form. Im Rückspiel der Copa del Rey muss der FC Barcelona jedoch ein 0:2 gegen die Andalusier aufholen.

Barca ist übrigens mit 30 Titeln Rekordsieger des ältesten nationalen Wettbewerbs des Landes, die Andalusier gewannen die Copa del Rey erst fünfmal und letztmals 2010.

FC Barcelona vs. FC Sevilla: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Halbfinals der Copa del Rey im LIVE-STREAM . Zudem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC Barcelona vs. FC Sevilla heute live sehen: Das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey im Überblick

Wettbewerb Copa del Rey, Halbfinal-Rückspiel Begegnung FC Barcelona - FC Sevilla Ort Camp Nou, Barcelona Anpfiff Mittwoch, 03.03.2021, 21.00 Uhr

FC Barcelona gegen den FC Sevilla heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Liebhaber des spanischen Fußballs gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Sevilla wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein, da sich keiner der etablierten Sender die Übertragungsrechte an der Copa del Rey gesichert hat.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die TV-Bildschirme heute schwarz bleiben, denn der Streamingdienst DAZN überträgt alle Begegnungen im Halbfinale der Copa del Rey im LIVE-STREAM. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung aber auch auf Eurem TV-Gerät zum Laufen bringen.

Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die im Apple Store und Google-Play-Store für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen bereitsteht, herunterladen. Einmal installiert, könnt Ihr die Duelle in der Copa del Rey nun live verfolgen. Zudem werden jedes Wochenende auch die Spiele in LaLiga bei DAZN übertragen.

FC Barcelona vs. FC Sevilla heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Es gibt diese Tage, an denen man kein TV-Gerät zur Hand hat und deshalb auf Alternativen ausweichen muss, um die Copa del Rey live sehen zu können. Wie bereits erwähnt, wird die Begegnung zwischen Barcelona und Sevilla heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

FC Barcelona vs. FC Sevilla heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Streamingdienst beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Daniel Herzog zu den Vorberichten. Sobald der Ball in Barcelona freigegeben wurde, übernimmt Kommentator Jan Platte am Mikrofon. Als Experte steht ihm Sebastian Kneißl zur Seite.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. Neukunden können das Angebot des Streamingdienstes jedoch zunächst einen Monat kostenlos testen. Ist dieser Gratismonat beendet, bekommt Ihr bei DAZN für 11,99 Euro monatlich neben der Copa del Rey auch alle LaLiga-Spiele live und in voller Länge zu sehen.

Zudem gehören auch Begegnungen der Bundesliga, der Serie A und Ligue 1 sowie die Bundesliga-Highlights und auch die Champions League und Europa League zum Angebot des Streamingdienstes. Auch die NBA, NHL und NFL sowie viele weitere Sportarten werden bei DAZN live übertragen.

Die Highlights von FC Barcelona gegen den FC Sevilla bei DAZN sehen

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla heute nicht live verfolgen, möchtet aber dennoch alle Tore im Video sehen? Bereits wenige Minuten nach dem Ende habt Ihr bei DAZN die Chance, Euch eine Zusammenfassung mit allen Highlights der Begegnung anzusehen.

Zudem ist es bei dem Streamingdienst auch möglich, sich alle gezeigten Events nochmals im Re-Live anzusehen. Auch die Übertragung der Copa del Rey steht Euch nach Belieben mehrere Tage auf der Plattform zur Verfügung. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

FC Barcelona vs. FC Sevilla: Die Copa del Rey heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt bereits andere Pläne und seid am Abend unterwegs, möchtet aber dennoch auf dem Laufenden bleiben, wenn sich heute der FC Barcelona und der FC Sevilla in der Copa del Rey messen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal erhaltet Ihr ausführliche Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Schon 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir mit der Berichterstattung und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung. Mit dem Anstoß liefern wir Euch neben schnellen Aktualisierungen auch interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER zudem eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Barca vs. Sevilla heute live: Die Aufstellungen im Viertelfinale der Copa del Rey

Sobald die Aufstellung veröffentlicht wurde, findet Ihr sie an dieser Stelle.