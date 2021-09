FC Barcelona vs. FC Bayern München: Die Aufstellung in der Champions League

Der FC Barcelona und der FC Bayern treffen am 1. Spieltag der Champions League aufeinander. So könnten sie spielen - die möglichen Aufstellungen.

Auftakt in die Champions League: Der FC Barcelona empfängt heute den FC Bayern München. Wir werfen einen Blick auf die möglichen Aufstellungen.

Klar war schon weit vor dem Spiel: Lionel Messi wird heute Abend nicht auf dem Platz stehen. Der Argentinier hat den FC Barcelona im Sommer verlassen, der Klub startet damit in eine neue Ära. Aber auch bei den Bayern sind langjährige Akteure wie David Alaba und Jerome Boateng nicht mehr dabei. Im Vergleich zum historischen 8:2 im Viertelfinale 2020 werden also einige Namen fehlen, andere sind dafür neu.

Doch mit welcher Mannschaft gehen Barcelona und die Bayern heute ins Spiel? Welche prominenten Namen fehlen verletzt? Und welche taktischen Kniffe haben sich die beiden Trainer Ronald Koeman und Julian Nagelsmann ausgedacht?

FC Barcelona vs. FC Bayern München: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG FC Barcelona vs. FC Bayern München WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | Gruppe E | 1. Spieltag ORT Camp Nou | Barcelona ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

FC Barcelona vs. FC Bayern München: Die offiziellen Aufstellungen

Aufstellung FC Barcelona:

Ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia, Alba - De Jong, Busquets, Roberto - Pedri, De Jong, Memphis

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Goretzka, Kimmich - Musiala, Müller, Sane - Lewandowski

FC Barcelona vs. FC Bayern München: Die personelle Situation bei Barca

Nach der Transferperiode ist beim FC Barcelona nur noch ein kleiner Kader mit noch weniger Mittelfeldspielern übrig geblieben, die Trainer Ronald Koeman für die Saison zur Verfügung stehen. Klublegende Lionel Messi ist weg, erstmals seit der Saison 2003/04 (!) steht der Argentinier nicht im Aufgebot der Katalanen für die Königsklasse.

Der Umbruch ist also im Gange, gegen die Bayern fallen aber auch noch einige Spieler verletzt aus. Ousmane Dembele zog sich bei der EM eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn noch bis Mitte Oktober beschäftigen dürfte. Neuzugang Sergio Agüero verletzte sich vor einigen Wochen im Training an der Wade und wird ebenfalls bis weit in den Oktober nicht zur Verfügung stehen. Und am gestrigen Montag wurde zudem bekannt, dass Martin Braithwaite vier Monate ausfallen und damit wohl erst 2022 wieder zum Einsatz kommen wird.

Eng wird es zudem bei Sergino Dest, der sich zuletzt den Knöchel verstauchte. Aufatmen können Koeman und die Barca-Fans jedoch beim Thema Ansu Fati. Der hochveranlagte Außenstürmer, der Messis Rückennummer "10" erbte, ist nach zehnmonatiger Verletzungspause endlich wieder im Training. Für einen Einsatz gegen die Bayern reicht es aber aller Voraussicht nach noch nicht.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Barcelona

1 ter Stegen - 20 Sergi Roberto, 24 Araujo, 3 Pique, 24 Garcia, 18 Alba - 5 Busquets - 21 F. de Jong, 16 Pedri - 9 Depay, 17 L. de Jong. - Trainer: Koeman.

FC Barcelona vs. FC Bayern München: Die personelle Situation beim FC Bayern

Die Bayern durchlebten während der jüngsten Länderspielpause gleich meherere Schreckmomente. Ob Thomas Müller bei Deutschland, Corentin Tolisso und Kingsley Coman bei Frankreich oder Alphonso Davies in Reihen der kanadischen Mannschaft - sie alle kehrten mit Verletzungen nach München zurück.

Schlussendlich konnte Trainer Julian Nagelsmann aber aufatmen, nur Tolisso fällt aus diesem Quartett sicher für das Spiel heute aus. Coman ist laut Nagelsmann keine Option für die Startelf, aber zumindest für die Bank. Müller und Davies spielten bereits im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig wieder von Anfang an.

Mit dieser Aufstellung spielte der FC Bayern bei RB Leipzig

1 Neuer - 5 Pavard (75. Süle), 2 Upamecano, 21 Hernandez, 19 Davies - 6 Kimmich, 8 Goretzka (59. Sabitzer) - 7 Gnabry (45.+1 Musiala), 25 Müller (75. Stanisic), 10 Sane - 9 Lewandowski (59. Choupo-Moting)

Insgesamt entspannte sich die Personallage bei den Münchnern zuletzt deutlich. Die verletzten Abwehrspieler Lucas Hernandez und Benjamin Pavard feierten gegen Leipzig ihr Comeback nach Verletzungspause, ob beide aber auch direkt wieder in Barcelona spielen, erscheint jedoch fraglich. Nagelsmann kündigte an, vorsichtig sein zu wollen.

Probleme bereitete nach dem Leipzig-Spiel Serge Gnabry, der mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste. Der Nationalspieler flog aber zumindest mit nach Barcelona, für ihn wäre Shootingstar Jamal Musiala die erste Alternative.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen den FC Barcelona

1 Neuer - 5 Pavard, 2 Upamecano, 4 Süle, 19 Davies - 6 Kimmich, 8 Goretzka - 42 Musiala, 25 Müller, 10 Sane - 9 Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann.