FC Barcelona: Eric Garcia kommt ablösefrei von Manchester City

Erst Sergio Agüero, nun Eric Garcia: Barcelona schnappt sich den nächsten ablösefreien Spieler aus Manchester.

Abwehrspieler Eric Garcia wird in der kommenden Saison für den FC Barcelona auflaufen. Die Katalanen verkündeten am Dienstagvormittag den ablösefreien Transfers des Innenverteidigers.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021

Garcia unterzeichnete einen Vertrag, der ihn bis 2026 an Barca bindet. Die fixe Ablöse wurde auf 400 Millionen Euro festgeschrieben.

Eric Garcia spielte bereits in der Jugend für den FC Barcelona

Der 20-Jährige kehrt damit ablösefrei zu seinem Jugendklub, für den er von 2008 bis 2017 gespielt hatte, zurück. Seinen auslaufenden Vertrag beim Team von Pep Guardiola wollte er zuvor nicht ver längern.

Für Barca ist es bereits der zweite Transfer von ManCity in dieser Woche. Am Montag hatte Barcelona bereits den Wechsel von Stürmer Sergio Agüero verkündet. Auch dessen Vertrag in Manchester war ausgelaufen.