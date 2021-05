Offiziell: FC Barcelona verpflichtet Angreifer Sergio Agüero von Manchester City

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Torjäger Sergio Agüero wechselt von Manchester City zum FC Barcelona.

Der spanische Spitzenklub FC Barcelona hat Angreifer Sergio Agüero von Premier-League-Champion Manchester City verpflichtet. Das gaben die Katalanen am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Der 32-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023, in dem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert ist. Da Agüeros Vertrag bei den Skyblues Ende Juni ausläuft, kostet der Argentinier keine Ablöse.

Wechsel zu Barca fix: Agüero kehrt nach Spanien zurück

Damit kehrt Agüero nach zehn Jahren wieder nach Spanien zurück. Der Stürmer spielte bereits zwischen 2006 und 2011 in LaLiga, seinerzeit für Atletico Madrid, ehe er für knapp 40 Millionen Euro nach Manchester wechselte.

Dort avancierte Agüero zu einer Vereinsikone: In 390 Pflichtspielen erzielte er 260 Tore und ist damit Rekordtorschütze des Klubs. In den vergangenen Jahren hatte Agüero immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch in der abgelaufenen Spielzeit kam der 97-fache Nationalspieler Argentiniens aufgrund von einer Knieverletzung und einer Corona-Erkrankung nur auf wettbewerbsübergreifend 20 Einsätze (sechs Tore, ein Assist).